Viernes de Música Nueva: Wisin & Yandel, Aitana, Nicki Nicole y Becky G

Iniciamos diciembre, ¡el viernes del año! Y qué mejor manera que dar el banderazo a las festividades del fin de 2021 colmados de música nueva. Para iniciar la fiesta, Aitana y Nicki Nicole nos ponen a bailar con un sutil pop y sus recuerdos amorosos en Formentera. Becky G se convierte en una integrante más de La Casa de Papel con su canción Bella Ciao. Wisin & Yandel mezclan la melancolía con el reguetón en Recordar, una canción muy especial.

Shawn Mendes se despide de un amor (¿Camila Cabello?) con It‘ll Be Okay. Y Ed Sheeran junto a Elton John traen una nueva versión de Merry Christmas para no dejar de escuchar villancicos todo este mes.

Natalia Jiménez & Gerardo Ortiz - Fuiste Mía

Con la elegancia que la caracteriza y vestida del diseñador Benito Santos de pies a cabeza, Natalia interpreta esta canción desde el hermoso e icónico Templo Expiatorio rodeada de una impresionante escenografía, papel picado, flores y en compañía del Mariachi CHG.

Ricardo Arjona - Blanco y Negro

Desde los históricos estudios Abbey Road, en Londres, Ricardo Arjona cierra el ciclo de Blanco y Negro con un álbum doble, 14 temas grabados con músicos en vivo. En enero, los fans de Arjona podrán tener en sus manos un libro especial que incluirá el disco doble, un formato de lo más especial en la carrera del guatemalteco.

Wisin & Yandel - Recordar

El dúo de música más icónico del género urbano, Wisin y Yandel, se junta este mes de diciembre para ofrecer a todos sus fanáticos el sencillo y video musical titulado Recordar. Una canción que evoca la nostalgia de una relación del pasado y un himno a la celebración de las personas significativas en nuestras vidas, y que forma parte de su próximo álbum, La Última Misión, que marcará el cierre de un ciclo que cambió la historia para siempre en la vida de ambos intérpretes.