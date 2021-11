Conviértete en parte de las obras de Claude Monet con una experiencia única

El mundo cambia constantemente y la tecnología nos acerca cada vez más a nuestros gustos y lugares favoritos. Con los avances en el entretenimiento, el arte no se ha quedado atrás y las obras cobran un nuevo significado que hace de las exposiciones algo diferente, lúdico e interactivo. Eso es lo que podrás ver en Beyond Monet, The Immersive Experience, una exhibición en la que las pinturas de Claude Monet cobran vida para darte le bienvenida y convertirte en parte de ellas en salas de reproducción de audio y sonido que van desde el suelo hasta el techo. Una maravillosa experiencia en la que no sólo podrás tomar fotos de las pinceladas del francés, sino adentrarte a su mente y emociones.

©Beyond Monet, The Immersive Experience



Tickets a la venta desde el 12 de noviembre, 2021 en www.miamimonet.com

La exhibición que cuenta con proyecciones animadas en el famoso Infinity Room, llegará a al Ice Palace Studios de Miami, el 7 enero del 2022 y podrá asistir toda la familia. Lo recomendable es acudir con tiempo y la mente abierta para percibir los detalles de las obras que hicieron famoso al pintor con técnicas de impresionismo conocido en el mundo entero. Las fotos están permitidas para que tengas una imagen personalizada de las pinturas más icónicas del artista, como la serie Nenúfares, El puente japonés o Impresión, sol naciente.

©Beyond Monet, The Immersive Experience





La idea fue Creada por el responsable de Beyond Van Gogh, el franco canadiense Mathieu St-Arnaud, uno de los mejores diseñadores audiovisuales del mundo y su equipo creativo de Normal Studio. “Después del gran éxito de Beyond Van Gogh en todo Estados Unidos, identificamos que la gente recibió muy bien esta propuesta inmersiva combinada con el movimiento del impresionismo y por esto, decidimos traer esta exhibición que tendrá componentes nuevos, como jardines, puentes y paisajes donde la gente podrá caminar y sentirse parte de sus obras“, asegura Andrés Naftali, Co-fundador de Primo Entertainment.

