Viernes de Música Nueva: Luis Fonsi, Natalia Jiménez, Ana Bárbara y Ozuna

Empezamos noviembre con nueva música que llega directo a las noches de fiesta. Natalia Jiménez y Ana Bárbara no sólo abrazan a su amado México, sino que alzan la voz a favor de toda mujer con No me Amenaces. Luis Fonsi cumple su promesa de una linda balada que desde hace años esperaban sus fans y presenta Nuestra Balada.

Ozuna le canta a aquel amor que ya no regresará en La Funka, y Danna Paola se suma a Mau y Ricky con Cachito, un pegajoso tema que vas a querer cantar todo el día y bailar toda la noche.

Luis Fonsi - Nuestra Balada

Durante años, los fans de Luis Fonsi han expresado lo mucho que amarían que les regalara una de esas baladas que llegan directo al alma, y hoy cumple su promesa con Nuestra Balada, un tema lleno de sentimiento en el que abre su corazón con el romanticismo más puro.

Natalia Jiménez & Ana Bárbara - No Me Amenaces

La cantante y compositora española Natalia Jiménez estrena hoy un nuevo vídeo musical, parte de su más reciente disco México de Mi Corazón II, en esta ocasión es junto a la cantante mexicana Ana Bárbara. La grabación del video se llevó a cabo en la hermosa ciudad de Guanajuato, un tema que une las voces de dos mujeres fuertes en una gran melodía.

Danna Paola, Mau y Ricky - Cachito

Los futuros tíos y la sensación mexicana unen sus voces con mucho ritmo en Cachito. En el video de este tema, Danna nos sorprende con un look de cabello corto y rubio. “¡BOOM! #CACHITO Mau y Ricky ¡ufff! Ustedes se llevaron un cachito mi corazón desde el día 1 ¡No puedo creer que WE DID IT! ¡Tenemos esta increíble canción juntos! ¡Y tengo que agradecerles demasiado! Gracias por creer en mi música, gracias por su amistad, su bella persona, su talento y su vibra tan increíbleee ¡¡¡Los amooo!!!, ¡LEGGOOOO!”, escribió la cantante en sus redes sociales sobre lo emocionada que está con este tema.