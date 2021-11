Sofía Niño de Rivera, al rescate de las tradiciones del Día de Muertos con las calaveritas

Explícanos la dinámica...

¡Alcohol y anécdota chistosa es un win (ganar) para todos! Yo creo que va a haber muy buenas anécdotas y de ahí, esa va a ser la punta creativa para mí, para poder escribir una calaverita para los que hayan ganado, entonces tienen que participar.

Y a ti, ¿qué cosa te ha pasado así como divertida, ahora que eres mamá y el consumo de bebidas?

Cuando estás tomando lo que sea y tienes hijos ¡siempre quieren probar! ‘Dame a probar’, me dicen, y yo así de: ‘No, este es el juguito de mamá, es juguito de adulto’ [risas] ¡Cómo les explicas eso! Para mí siempre ha sido muy chistoso, ‘como te epxlico que, como tú lloras todo el día yo tengo que tomar esto [risas]’.

Te haré una pregunta un poco tétrica referente al altar de muertos, ¿a ti cómo buena mexicana, ¿qué te gustaría que pusieran en tu ofrenda?

Mi altar de muertos va a ser el más aburrido. Yo casi nunca tomo; sí tomo, es cerveza o vino. Casi no como azúcar, no como gluten, como muy sano, entonces mi altar va a ser terrible; pan de muerto sin gluten, ni calaveritas porque tienen azúcar, jugo verde...todo lo que me hace muy feliz [risas].

¿Cómo te gustaría ser recordada? Muchas personas la pasaron mal en la pandemia y gracias a tus videos, los hacías reír y que se les olvidara el mal rato...

La huella que me gustaría dejar, si en algún momento me voy, sería la de la libertad. ‘(Que digan) Sofía fue alguien que fue libre’, tanto que me lo tatué, es el único que tengo. Es lo más importante que tengo; la libertad emocional, artística, sexual, expresiva, literaria. La libertad es súper importante para mí. Espero que me recuerden como alguien que vivió libre y que siempre hizo lo que la hizo feliz. Para mí es súper importante la verdad y la libertad, que van de la mano con la empatía, entonces, si mostrarme como soy y luchando por las cosas que me gustan y peleando por las injusticias haciéndolo a través de la comedia y ayudando a gente como puedo, va a inspirar a la gente a algo más, está increíble. Si así me recuerdan, yo feliz.