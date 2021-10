Adriana Ugarte nos habla de los retos, reflexiones y polémicas que podrás ver en ‘Parot’

¿Qué le dirías a quienes quieren cambiar, pero no se atreven?

“Sólo les aconsejaría que se preguntaran qué les da miedo. ¿Por qué no se atreven? ¿Qué miedo hay al rechazo? Al final creo que el rechazo es lo que está siempre debajo de todas nuestras maneras de funcionar. ¿Por qué nos da miedo que nos digan ‘ya no estás guapa’, ‘ya no eres tan interesante o sensual’?”

“A mí me pasó que me corté el pelo y experimenté unas semanas de mucho empoderamiento. Porque, además el personaje de El Lobo Feroz necesitaba que me demacrara... Era una cosa tan bestia que dije: ‘¡Aquí estoy yo!’. Y fue un ejercicio muy terapéutico. A mí me ayudó muchísimo”.