Viernes de música nueva: Christina Aguilera, Becky G, Sebastián Yatra y Manuel Turizo

Elton John, Young Thug, Nicki Minaj - Always Love You

Tras el increíble éxito de Cold Heart con Dua Lipa y una colaboración llena de recuerdos junto a Stevie Wonder, esta semana Elton John lanza Always Love You junto a Nicki Minaj y Young Thug, parte del álbum The Lockdown Sessions. ¡No te puedes perder la fusión de estilos en esta canción única!

Andrés Cepeda, Joss Favela - Si Todo Se Acaba

Una balada nostálgica que habla del irremediable final de una relación. De las consecuencias de la rutina y la costumbre; del miedo a perder por siempre al otro; del egoísmo del amor.