Bárbara de Regil y Guy Ecker, en su regreso a la televisión, son ‘Parientes a la Fuerza’

Cada uno viene de producciones bien diferentes; Bárbara viene de ‘Rosario Tijeras’ y Guy, de ‘El Recluso’, ¿cómo se siente regresar a la pantalla chica con esta serie tan divertida?

Bárbara de Regil: Para mí fue maravilloso porque yo estaba muy cansada de hacer a esa sicaria matona, peleonera, guerrera. Y ahora me toca hacer a esta mujer que también es my humana, muy divertida y me encanta eso, que sea tan fresco y Carmen me motiva mucho a luchar por mis sueños, que es el único objetivo de Carmen y convertirse en eso que quiere ser.