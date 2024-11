Tajante, Galilea Montijo hace frente a la reciente controversia: 'Jamás he sido irresponsable'

Siempre dispuesta a defender su integridad, Galilea Montijo ha hecho frente a la reciente controversia que ha surgido. La conductora del programa Hoy ha abordado los rumores que afirman su supuesta llegada al trabajo con algunas copas de más, situación que la tapatía aclaró de una vez por todas. De buenos ánimos, la presentadora también admitió ser una figura siempre perseguida por la controversia, algo con lo que ha sabido lidiar a lo largo de los años desde su incursión en el mundo del espectáculo. Mientras tanto, se mantiene firme y enfocada en sus proyectos profesionales, así como en sus planes personales, tal cual lo dejó saber en días pasados al revelar que buscará ser mamá de una niña próximamente.

© Getty Images Galilea Montijo.

¿Qué ha respondido Galilea?

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Galilea concedí una entrevista a los medios de comunicación durante su asistencia a un evento público, en el cual fue cuestionada sobre las controversias que a lo largo de su carrera la persiguen, en específico, una reciente en la que se afirma que llegó al trabajo con algunas copas de más. “Ese tema lo sacaron de Netas Divinas, que es un programa que comienza ya noche, que estamos entre amigas platicando y que siempre lo sacan de contexto. Yo te voy a decir algo, sí he llegado crudilla, y ¿quién no ha llegado crudillo a trabajar? Pues todo el mundo…”, dijo entre risas, aunque echando por tierra lo que se ha afirmado al respecto.

Galilea explicó que, a pesar de ser una mujer a la que le gusta pasarla bien en compañía de sus seres queridos, nunca ha descuidado el trabajo ni sus compromisos por ninguna razón. “Todo el mundo lo sabe, soy una mujer que me encanta festejar, me encanta la fiesta, me encantan los amigos pero jamás he sido irresponsable en mi trabajo. He sido una mujer muy responsable y cada productor que ha trabajado conmigo te lo puede firmar…”, dijo la presentadora de televisión.

© IG @galileamontijo Galilea Montijo.

Su remedio contra las controversias

A lo largo de los años, Galilea se ha convertido en una de las figuras del espectáculo mexicano más reconocidas. Su trabajo como conductora del programa Hoy, su labor como presentadora de los reality shows más exitosos de Televisa, así como su cotizada agenda de trabajo para campañas publicitarias, portadas de revista y más, le han otorgado un sitio privilegiado en le medio. Sin embargo, a raíz de haberse convertido en una figura altamente mediática, su vida privada ha quedado expuesta ante los ojos de la prensa y el publico que sigue de cerca su rastro.

© @galileamontijo Galilea Montijo.

Al respecto, Galilea ha comentado cómo ha logrado lidiar con las controversias relacionadas con su persona, segura de mantener siempre la calma gracias a la actitud que ha asumido en ese sentido. “¿Que si es un año de controversias?, siempre he sido controversial, entonces ya lo tomo como parte del show y lo tomo de quien viene. Las criticas feas y los comentarios feos los tomo de gente que no me conoce, y hoy dicen cualquier cosa y hacen cualquier cosa por un view o por un like. Ya cualquiera tiene un micrófono y un teléfono wifi y ya cree que sabe tu vida…”, explicó.