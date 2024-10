La franca confesión de Galilea Montijo sobre sus deseos de tener otro hijo: 'No puedo'

En marzo pasado se cumplieron 12 años desde que Galilea Montijo debutó como mamá, con la llegada de su hijo Mateo, una faceta que abraza con el alma y que, a pesar de que desea repetir, no ha podido cumplir. Dando lecciones de franqueza y con la misma transparencia con la que suele hablar con sus compañeras en el programa Netas Divinas, la tapatía les contó que, debido a que no ha logrado quedar embarazada de manera natural, buscará otra opción para convertirse en mamá nuevamente, ahora, al lado de Isaac Moreno, el hombre que le devolvió la sonrisa, tras su divorcio con Fernando Reina.

© IG @galileamontijo La conductora contó en 'Netas Divinas' que, a pesar de los intentos, no ha logrado quedar embarazada.

Cómo nunca, Galilea reconoció que tener otro hijo, sería una sueño hecho realidad: "Sí me encantaría que, en este momento, me embarazara, sí", reconoció, fue entonces que Natalia Téllez la animó a dar el pasado: "¡Pues échale!", más sincera que nunca, Gali respondió: "No puedo, no puedo". La tapatía contó que lleva tiempo buscando un bebé: "Intenté varias veces y nada".

La alternativa de Galilea

Ante esta situación, Galilea y su novio se han documentado sobre el tema y ya van muy adelantados en el proceso de convertirse en padres juntos: "Ya investigamos y llegamos a una clínica en Barcelona, pero sí literalmente es ir, así como cuando vas a comprar un esperma, en este caso iría a comprar un óvulo, porque tengo matriz", explicó la conductora.

© IG @galileamontijo La conductora reveló que visitó con su novio, Isaac Moreno, una clínica en Barcelona donde la ayudarán a cumplir su sueño.

De elegir este método para convertirse en mamá, Galilea tendría que buscar en un catalogo a alguien parecido a ella: "Buscas algo similar a tus genes". Dijo que, en esta opción, también podría convertirse en mamá con la ayuda de algún miembro de su familia: "Podrías pedir el de tu hermana, prima, incluso de tu mamá, lo puedes pedir", añadió.

Una de sus metas este año

Los deseos de convertirse en mamá por segunda ocasión comenzaron a inicios de este año, cuando le contó a las Netas que, uno de sus propósitos para este 2024 sería precisamente ese: "¿A mí que me falta? En cuestión de trabajo me faltan hacer muchas cosas, pero personalmente, me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción", comentó a inicios de este 2024.

© IG @galileamontijo La idea de convertirse en mamá por segunda ocasión, comenzó a rondar en la mente de Galilea Montijo a inicios de año, cuando se los contó a las 'Netas Divinas'.

En aquella ocasión, Galilea reveló que buscará tener una niña, ya que siempre ha estado en su mente ser mamá de una princesa : "No me quiero quedar con las ganas de una niña, no sé, todavía, la opción de adoptar, de un vientre, pero no me quiero quedar con esas ganas", comentó más sincera que nunca, incluso bromeó con sus amigas al decirles: "¿Me prestan el vientre?.