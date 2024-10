Galilea Montijo y el mensaje a su hijo Mateo por ser su incondicional: 'Gracias por estar y apoyarme'

Días después de que concluyera la segunda temporada de La Casa de los Famosos, misma en la que Mario 'Mayito' Bezares resultó ganador, Galilea Montijo continúa agradeciendo a aquellos que fueron sus pilares durante los arduos meses de trabajo en los que estuvo inmensa en la conducción de este exitoso proyecto. Desde finales de julio, 'Gali' estuvo a cargo de la conducción junto a otros queridos colegas como Diego de Erice, Odalys Ramírez, Pablo Chagra, Mauricio Garza y Cecilia Galliano. Para la conductora mexicana nada de esto hubiera sido posible sin sus seres queridos, en específico su hijo Mateo, quien ha sido su fiel compañero a lo largo del camino.

© Getty Images Galilea Montijo en La Casa de los Famosos

Agradecida por el cariño de su hijo, quien es ya un preadolescente de 12 años, 'Gali' le dedicó un tierno post en sus redes sociales, en el que dejó ver lo mucho que su hijo la quiere, la admira además de cuidarla y sobre todo, como siendo tan chico, entiende su profesión. En un carrusel de fotos y videos, la presentadora de Hoy (Las Estrellas) compartió una serie de fotos y video en las que aparece con Mateo, además de presumir un lindo detalle que el chico tuvo con ella al llevarle unos girasoles hechos con un set de bloques.

© @galileamontijo Galilea Montijo con Mateo

Junto a este lindo carrusel, Galilea escribió unas palabras para Mateo: "GRACIASSSS AMOR MÍO ❤️ mi Mateo ❤️ Mi amor del bueno ❤️❤️❤️❤️❤️ GRACIAS POR ESTAR Y APOYARME, todo lo que hago es para ti y por ti!!! Tu carita me lo dice todo ❤️❤️❤️❤️❤️ TE AMO CON TODO MI SER ❤️".

© @galileamontijo El detalle de Mateo con su mamá

En las fotos compartidas, las cuales están acompañadas por el tema My love mine all mine, 'Gali' también rindió un homenaje a Alexis y Claudio, los hijos mayores de su exmarido, Fernando Reina. La también actriz tiene una gran relación con los chicos, a quienes considera también como sus hijos.

© @galileamontijo Galilea Montijo con Mateo, Claudio y Alexis

Los fans de Galilea no tardaron en reaccionar, así como algunos de sus queridos amigos. "Que grande y guapo esta Mateo", " Amor del bueno", "Está enorme tu hijo querida", "Amo verlos juntos", fueron solo algunos de los mensajes de sus seguidores.

Por supuesto el comentario de su novio, el modelo Isaac Moreno no podía faltar, quien al ver el post escribió: "Lo Más Grande❤️❤️❤️😍😍😍 ".

Así vive la preadolescencia de su hijo

Si bien Galilea y Mateo son muy cercanos, su hijo está por entrar a la adolescencia. En una entrevista a inicios de este año, la presentadora de televisión compartió ante varios medios mexicanos la forma en la que está llevando este proceso, asegurando que es difícil, pues su hijo ya empieza a buscar su propio espacio.

"Está en la etapa de 'no me grites en el fútbol', 'no me abraces'. Ahorita ya está preadolescente", dijo ante las cámaras. "Es muy difícil, muy difícil, ahora como mamá a la que te toca despegarte es a ti. Trae ahorita una etapa que ahorita es todo con papá, lo cual me da mucho gusto que se entienda con papá, hacen su bolita, ahorita es puros hombres, no entran las mujeres al club de Toby y en estoy ahora en eso".