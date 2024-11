Galilea Montijo sobre su plan de ser mamá por segunda vez: 'Estamos en la búsqueda de las mejores opciones'

Todo camina de manera favorable para Galilea Montijo en el terreno personal. Mientras disfruta de su romance con el modelo Isaac Moreno, también traza algunos planes en la maternidad, pues desea cumplir con uno de sus mayores anhelos; poder ser madre de una niña. Con el paso de los días, la conductora del programa Hoy está más convencida de cumplir con esa misión, por eso se ha dado a la tarea de contemplar el panorama para saber si es posible que eso suceda. Sin embargo, está consciente de las dificultades que eso representa, segura de que no forzará nada para conseguir ser mamá.

© IG @galileamontijo Galilea Montijo desea ser mamá de una niña.

Galilea emprendió la búsqueda

Amable como suele ser con la prensa, Galilea concedió una entrevista en la que reveló cómo va el asunto en relación con sus deseos de volver a ser mamá, revelando que ya ha vislumbrado algunas posibilidades. “Ahí estamos, yo me sigo sintiendo de 30 pero mi cuerpo ya no. Estamos en la búsqueda de las mejores opciones, desgraciadamente no hemos podido viajar porque encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando, porque yo tengo matriz, pero mi cuerpo hace varios años que… Tuve una menopausia muy temprana, de hecho, a los 47 años…”, dijo la tapatía en una entrevista retomada por medios como Radio Fórmula.

Al ahondar en sus declaraciones, Galilea explicó cómo se encuentra su cuerpo para iniciar un proceso de esa índole, el cual requiere de tiempo para poder viajar hasta el lugar en el que podrían apoyarla en ese sentido. “Mi matriz funciona lo que no me funcionan son los ovarios, encontramos un laboratorio, lo que no tenemos es tiempo, pero pretendemos viajar para principios del próximo año…”, aseguró.

© IG: @galileamontijo Galilea Montijo.

¿En qué etapa se encuentra Galilea?

Al hablar del proceso que debería seguir para poder conseguir un embarazo, Galilea explicó cómo asume ella este momento, esto tras ser cuestionada sobre si en algún momento ha contemplado la adopción. “El adoptar también me parece un acto de amor maravilloso en este mundo, entonces cuando estás en este proceso yo creo que vas por etapas. Etapa uno, no puedes con tratamientos. Etapa dos, vamos como ahora sí quitando las opciones conforme pasa el tiempo…”, dijo la presentadora.

Para ser más precisa, Galilea agregó: “Ahorita estoy (en la etapa) de que yo puedo. Estamos en la opción de que te tienen que hacer los análisis para que se acerque a ti ese ovario que tú vayas a comprar… Mi cuerpo todavía puede retener un óvulo, entonces estoy en esa etapa…”.

© @galileamontijo Galilea Montijo.

Dispuesta a no forzar nada

Más allá de lo que ocurra en su intento por conseguir embarazarse, Galilea está dispuesta a que todo fluya. De hecho, reveló que de no poder cumplir con este objetivo, abrazará su realidad, feliz de tener una gran familia a la que tanto ama. “Hay muchas opciones hoy en día, entonces vamos a ver, y si no se puede por algo es. No me pelo con la vida, con la naturaleza y mucho menos con Dios. Si ya no se puede tengo un hermoso hijo que es el amor de mi vida, que lo amo. Tengo otros dos que son también la luz de mi vida y que lo serán para toda la vida… Si no se puede Isaac tiene un bebé precioso y pues nada, seguir siendo la reina de la casa porque yo me muero por una niña pero Diosito dice: ‘No, serás la única’…”, afirmó.