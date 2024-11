Vadhir Derbez presume sus primeras fotos con Tessa, hija de José Eduardo: 'Soy el tío más orgulloso'

Los Derbez, al completo, celebraron cuatro meses atrás la llegada de la nueva integrante de su círculo, la pequeña Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. A lo largo de estos días, los integrantes del famoso clan han dado vistazos de su convivencia con la bebé, sin embargo, solo hacían falta las imágenes de Vadhir, una situación que despertó curiosidad entre los seguidores de la familia, pues hasta entonces no se sabía si el intérprete ya había conocido a su sobrina. Finalmente, Vadhir despejó las dudas, presumiendo su primer posado en su faceta de tío orgulloso, para sorpresa de todos sus fans.

© IG @paoladalay_2203 La pareja está viviendo al máximo los primeros meses de su pequeña Tessa.

La tierna imagen de Vadhir y Tessa

Con el sentimiento a flor de piel, Vadhir compartió las primeras imágenes de su convivencia con Tessa, la cual se dio poco después del nacimiento de la bebé. El también actor publicó una foto y un video de ese inolvidable momento, publicaciones en las que se le ve sonriente mientras carga en brazos a su sobrina, quien nació el 30 de junio pasado. Este post en Instagram fueron la sensación entre sus seguidores, llenándolo de felicitaciones y buenos deseos en esta etapa de su vida.

© @vadhird Vadhir Derbez.

Como era de esperarse, Vadhir agregó un mensaje a las postales del recuerdo, haciendo evidente la gran emoción que lo invade al poder vivir esta etapa colmada de alegría para cada uno de los integrantes de su familia. “Feliz con mi Sobri. Me han preguntado mucho por ella, obvio la conocí hace tiempo. Pero me había tardado en subirles algo. Soy el tío más orgulloso y amo ver a @jose_eduardo92 y a @paodalay_2203 tan felices en esta etapa. Ah... y no me juzguen en el video jaja soy nuevo en esto…”, expresó con sentido del humor al referirse al clip en el que se puede ver cargando a su sobrina.

© @vadhird Vadhir Derbez con su sobrina Tessa.

¿Por qué no estuvo en el nacimiento de Tessa?

En días pasados, las especulaciones crecieron, pues al no haber estado presente Vadhir en el nacimiento de Tessa, se rumoró incluso que entre él y José Eduardo podría haber habido un distanciamiento. Sin embargo, Vadhir echó por tierra esas versiones en su momento y reveló por qué razón tampoco pudo acudir al hospital el día en que llegó al mundo su sobrina. “Nos llevamos muy bien, lo hemos dicho siempre, entre hermanos no nos hemos peleado nunca. No sé por qué, pero nunca hemos tenido como una riña así…”, expresó declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. “Fue por eso, fue por chamba (que no pude estar), y yo feliz de seguir viendo a la pequeña, a Tessa…”, dijo.

© @jose_eduardo92 José Eduardo Derbez y Paola con su familia.

A pesar de que Vadhir no tiene en mente ser papá pronto, sí reconoce que convivir con su sobrina Tessa le ha despertado el instinto paternal, aunque esperará a que eso suceda cuando sea posible. “La verdad es que sí me antoja en algún momento, pero primero encontrar pareja estable, que todo esté bien. Creo que para mí es una cosa súper importante que, si vas a tener un hijo, tener una mamá que sea como tú equipo, luchona y que en el peor de los casos, si la cosa se va al carajo, sepa que tienes una mujer que va a cuidar a tu hijo…”, dijo.