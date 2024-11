Geraldine Bazán comparte que enfrentó un problema de salud: 'No sabía por qué era'

Este es un momento de estabilidad para Geraldine Bazán, quien se encuentra feliz ante su nuevo proyecto televisivo Las Hijas de la Señora García, una producción más de Televisa. Durante la presentación de la telenovela, la actriz se sinceró con los medios de comunicación para hablar de este nuevo reto, un espacio en el que reveló detalles de su ámbito personal, específicamente de un problema de salud que la aquejó meses atrás, y por el cual permaneció bajo revisión médica sin tener certeza de lo que estaba ocurriendo, así lo compartió durante la charla.

© @geraldinebazan Geraldine Bazán.

¿Qué le pasó a Geraldine?

Con la disposición de compartir aspectos de su vida personal, Geraldine se sinceró sobre los problemas de salud que se presentaron durante su trabajo en Las Hijas de la Señora García, algo que pudo sortear gracias al apoyo de sus médicos. “En este proyecto tuve un poquito de complicaciones de salud, que al salir estuve un par de meses, dos tres meses preocupada de que no sabía por qué era. Afortunadamente todo se niveló y todo está muy bien…”, contó en una charla con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

Video relacionado

Al ahondar en detalles, Geraldine contó qué fue lo que realmente sucedió, situación por la cual se puso en manos de los especialistas, quienes detectaron el problema. “Yo siempre, de alguna manera, lo más importante todos los años para mí, es de entrada tener salud. Fue complicado porque sí estuve un par de meses con presión alta, no tenía ni idea por qué era. Fui al doctor, me hicieron estudios, todo estaba bien, entonces es algo que realmente no llegas a entender, fue una cuestión yo creo que emocional…”, reveló la estrella de melodramas y teatro durante la charla, en la que evitó hablar de las situaciones emocionales por las que ha atravesado últimamente.

© @geraldinebazan Geraldine Bazán.

Geraldine aprende del pasado

Para Geraldine, se trata de un periodo de madurez en muchos sentidos, mientras se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, hace un balance de los acontecimientos de su vida pasada, especialmente de su ruptura amorosa con Gabriel Soto, padre de sus hijas. En ese sentido, ha revelado cómo se ha reconstruido. “Es una situación que vivimos muchísimas mujeres y hombres, no solamente en México, en el mundo, y pues te reconstruyes día a día. Eso es algo que al final te das cuenta de muchas otras cosas que suceden, enfermedades o pérdidas de seres queridos que a veces son mucho más dolorosas y que realmente te pueden llegar a lastimar muchísimo que la verdad eso es lo de menos…”, dijo en días pasados, declaraciones retomadas por De Primera Mano.

© @geraldinebazan Geraldine Bazán.

Así mismo, Geraldine también se refirió a cómo se encuentra en estos instantes, aunque sin dar detalles de su situación sentimental actual. “Estoy contenta en este momento, la verdad. El amor a todo, pero claro, me encanta estar en pareja…”, explicó la actriz, quien durante mucho tiempo ha mantenido total hermetismo sobre los asuntos relacionados con su vida personal.