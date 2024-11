Geraldine Bazán recuerda cómo enfrentó su divorcio con Gabriel Soto: 'Te reconstruyes día a día'

Como parte del estreno de la nueva telenovela de José Alberto Castro, Las hijas de la señora García, que llegará a la pantalla de Las Estrellas, el próximo lunes 11 de noviembre, Geraldine Bazán, quien da vida en esta historia a Paula, acaparó miradas durante la presentación de esta historia a los medios de comunicación, donde sostuvo un encuentro con la prensa, en el que recordó cómo enfrentó su mediática separación de Gabriel Soto, hace ya más de siete años. Enfocada en su labor de mamá y en su profesión, la actriz confesó que se encuentra en un gran momento de su vida.

© @geraldinebazan La actriz reveló que vivir una situación así de manera pública fue muy difícil.

Un tema del pasado

A la distancia, la actriz recordó que fue complicado enfrentar al separación del padre de sus hijas, de una manera tan expuesta: "Público es más complicado, porque todo mundo opina", dijo. Resaltó que, a pesar de que para ella, ya no es un tema de actualidad, le sorprende que la prensa la siga cuestionando sobre esto: "Parece que no lo superan, ya fue hace mucho tiempo, pero es una situación que vivimos muchísimas mujeres y hombres".

Como pocas veces, Geraldine platicó cómo enfrentó, a nivel personal, su separación: "Te reconstruyes día a día, al final, te das cuenta de muchas otras cosas que suceden, como enfermedades o pérdidas de seres queridos que, a veces, son mucho más dolorosas que realmente te pueden llegar a lastimar muchísimo, y la verdad, es que eso es lo de menos", reconoció.

© IG @geraldinebazan La actriz está entregada a su labor de mamá de Elissa y Miranda.

La mejor etapa de su vida

A pesar de que, actualmente, está soltera, aseguró que está abierta al amor: "Yo estoy muy contenta en este momento. El amor es todo, a mí me encanta estar en pareja", reconoció.

En esta charla, Geraldine también compartió cuáles son los valores más importantes que le está inculcando a sus hijas: "La empatía, sororidad, pero también, el amor propio, creo que eso es lo más importante", comentó sobre la educación de Elissa y Miranda. Aseguró que platica mucho con ellas sobre el respeto: "Nunca fallarnos a nosotros mismos, es lo que más les repito", dijo.

© @geraldinebazan Hace unos días, la actriz compartió imágenes de la divertida clase de manejo que le dio a su hija mayor Elissa.

Un look de alto impacto

Durante la presentación de la telenovela, Geraldine Bazán partió plaza con un espectacular vestido de la diseñadora israelita Daniel Pérez, una pieza color champaña con el que dio lecciones de elegancia. En exclusiva, la actriz compartió su 'Get ready with my', donde nos mostró la joyería Cartier y Kavannah Jewelry, con la que complementó su atuendo, para el que lució un peinado de ondas old Hollywood y un maquillaje natural. Llamó la atención su manicura borgoña, tono que se perfila como uno de los favoritos para este otoño.