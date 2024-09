Tajante, Geraldine Bazán deja clara su postura frente a Gabriel Soto

A seis años de que Geraldine Bazán concluyera su relación sentimental con Gabriel Soto, la actriz está consciente de los cambios en su vida a partir de entonces. De hecho, ambos mantienen un lazo de convivencia para preservar la armonía y la estabilidad en torno a sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, aspecto del que se sienten enteramente orgullosos. A propósito de la nueva soltería de Gabriel, quien rompió con Irina Baeva a mediados de julio pasado, Geraldine ha sido cuestionada, respondiendo de manera firme sobre el actual trato con su ex.

© @geraldinebazan Geraldine Bazán asegura que será muy discreta con sus temas personales.

Geraldine opina de su relación con Gabriel

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Geraldine fue tajante ante los cuestionamientos de la prensa, ávida por saber más sobre la manera en que ella y Gabriel interactúan, especialmente ahora que él está soltero. “La verdad es que sí, eso no es algo que les voy a platicar, ya lo saben. No voy a entrar en esos temas, eso es algo de la vida personal…”, dijo la actriz, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Ante la insistencia de los comunicadores por saber más al respecto, Geraldine respondió tajante, haciendo evidente el gran paso que ha dado en su vida para dejar atrás ese acontecimiento personal, el cual ha superado. “Eso no tiene nada que ver conmigo, ya, let it go, chicos, déjenlo ir también… Yo no tengo nada qué ver, estoy muy ocupada como en muchas otras cosas, creo que eso está ya como en la prehistoria…”, aseguró durante la charla, un tanto sorprendida por el gran interés que sigue generando ese capítulo de su historia personal. Así mismo, hizo una importante petición a la prensa: “Ese libro está cerrado, ya no tiene nada que ver conmigo. Yo, de verdad, hago un atento aviso para que, por fa, me suelten…”.

© @geraldinebazan Geraldine Bazán y Gabriel Soto han hecho equipo por el bienestar de sus hijas.

Sus hijas, el motivo de su convivencia con Gabriel

Geraldine quiso ser muy puntual al hablar de su convivencia actual con Gabriel. A pesar de lo sucedido años atrás, la actriz y su ex han dejado a un lado sus diferencias para trabajar por el bienestar de sus hijas, una tarea cumplida a cabalidad. “La prioridad siempre es el bienestar de los hijos, pero también uno. Parece ser que lo que no los suelta es el resto de alrededor…”, afirmó Bazán, quien nuevamente pidió a los medios olvidar el tema y enfocarse en otros aspectos a la hora de entrevistarla.

© @geraldinebazan Geraldine Bazán afirma que su historia con Gabriel ha quedado en el pasado.

Para que no existan dudas, Geraldine nuevamente habló de cómo se ha dado su trato con Gabriel hasta estos días, en los que ambos han podido disfrutar de sus hijas otorgándoles la posibilidad de estar bien en todos los aspectos. “Ya pasó, está todo bien, yo siempre le desearé lo mejor y él a mí. Además de equipo, somo socios en una empresa que se llama Elissa y Miranda, nuestra empresa es lo más valioso que tenemos en la vida…”, explicó la guapa actriz, quien ha sido muy reservada al abordar aspectos de su vida personal frente a las cámaras y los micrófonos.