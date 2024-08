Geraldine Bazán revela que la ley ya actuó en su demanda en contra de Maxine Woodside

Luego de que Geraldine Bazán, a través de un comunicado, diera a conocer que tomaría acciones en contra de Maxine Woodside, debido a las declaraciones que hizo la periodista sobre su relación con Gabriel Soto y sobre sus dos hijas, a través de los micrófonos del programa de Radiofórmula, Todo para la Mujer, la actriz ha dado una actualización sobre este tema. De hecho, Geraldine ha revelado que las autoridades correspondientes ya emitieron una resolución a su caso y que tanto la comunicadora como la empresa para la que trabaja ya fueron notificadas respecto a las medidas que deben tomar para resarcir los daños.

Fue durante una charla que sostuvo con Televisa Espectáculos que la intérprete habló sobre su demanda en contra de Maxine, revelando que, en efecto, las autoridades han tomado cartas en el asunto. "Lo que pasó fue que la ley me otorgó medidas cautelares, no solamente con la persona física, también con la persona moral, que es la empresa, la ley obligó a bajar esos contenidos de donde se pudiera ver", señaló la intérprete, respecto al fragmento del programa en el que Woodside se refirió a su familia.

En ese mismo sentido, la actriz fue muy puntual a la hora de dejar en claro que, más allá de lo que a nivel personal podría conseguir a través de esta demanda, para ella lo rescatable es poner un antecedente y un límite a lo que otras personas puedan decir sobre la vida privada de los demás, específicamente en medios de comunicación. "A mí lo que me interesa es sentar un precedente, yo no estoy buscando ni dinero, ni que metan a alguien a la cárcel, porque no es el caso y no se llega hasta ahí, pero sí que se cree un precedente, tiene que haber un límite, ¿hasta dónde estamos llegando como sociedad?", sentenció.

Dispuesta a defender el honor de su familia

Fue en días pasados, cuando Geraldine Bazán reveló en sus redes sociales, a través de un comunicado, que había acudido a la Fiscalía General de la Ciudad de México para levantar una denuncia formal en contra de Maxine Woodside, debido a los comentarios que hizo en su programa sobre ella, su relación con Gabriel y sus hijas. “Durante toda mi carrera he trabajado de la mano de los medios de comunicación y agradezco a aquellos que se interesan por mis proyectos profesionales, mi vida personal de manera respetuosa. Sin embargo, mi vida personal ha sido objeto de opiniones en ciertos programas de radio que incitan a la violencia de género y que atentan contra mi dignidad”, expresó la intérprete.

Por otro lado, la actriz resaltó que la decisión de llevar este asunto a las leyes, es para sentar un precedente y al mismo tiempo, para defender el honor de su familia y proteger a sus hijas de este tipo de comentarios. "Esta decisión es principalmente por mis hijas, quienes son menores de edad y se están viendo afectadas", expresó la intérprete, quien además pidió dejar de normalizar este tipo de comentarios y comportamientos en los medios de comunicación. "He decidido alzar la voz por aquellas mujeres que somos violentadas por medio de opiniones misóginas disfrazadas del ejercicio al derecho a la libertad de expresión. Ello con el objeto de invitarlos a dejar de normalizar estas conductas".