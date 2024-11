Frente a frente, Marimar Vega y Luis Ernesto Franco hablan como nunca de su divorcio

A seis años de su divorcio con Marimar Vega, Luis Ernesto Franco la volvió a tener enfrente, esta vez, como invitada de su nuevo podcast, Mejor Q' Ayer, un proyecto que estrenó el pasado 11 de noviembre con el primer capítulo, donde tuvo como invitada a una de sus mejores amigas del medio, Camila Sodi. Para la segunda entrega, el actor presumió esta mañana el primer adelanto de la conversación que sostuvo con su ex esposa, quien, más sincera que nunca, recordó cómo enfrentó su divorció. En este episodio, ambos reflexionan sobre aquella decisión que los llevó a encontrar el verdadero amor, ella junto a su esposo, Jerónimo Rodríguez, y él junto a la mamá de su hijo Leo, Roza Laven, con quien se casó en secreto en enero de 2022.

© @marimarvega Marimar Vega conversó con su ex esposo, Luis Ernesto Franco, sobre su divorcio.

Un reencuentro muy esperado

Convertidos en la pareja más cordial del medio, Marimar Vega fue ahora quien acudió al podcast de su ex, tal como él lo hizo el año pasado, cuando visitó como invitado El rincón de los errores, el proyecto que tiene la actriz con el terapeuta Efrén Martínez. A diferencia de aquella vez, en esta, Marimar y El Güero, estuvieron frente a frente, solos, recordando aquel capítulo de su vida.

A pesar de que el actor no ha dado a conocer cuándo se estrenará el capítulo completo, causó revuelo con el primer adelanto de este material, donde Marimar reconoce que su divorcio fue uno de los momento más retadores que ha tenido que enfrentar: "Uno nunca se quiere divorciar y creo que para mí sí fue tan, tan doloroso, que por primera vez lo tenía que vivir sola", se le escucha decir a la actriz en el clip.

@guerofranco Y aquí tienen el primer avance del segundo episodio de @Mejor Q' Ayer! 🎙💥 Junto a @Marimar Vega, comparto una conversación honesta sobre soltar. Soltar la presión de cumplir expectativas, la comparación con otros, la envidia, un matrimonio, a nuestros padres y a nuestras propias creencias. Tocaremos otros temas como lo difícil que es cerrar ciclos importantes, y tener la voluntad de seguir adelante a pesar del dolor. ¡Se estrena el próximo lunes 18 de noviembre! 🗓 Tienen el link en mi perfil. ♬ sonido original - GueroFranco

Un época difícil

Con la misma sinceridad que maneja en su podcast, Mairmar abrió su corazón y recordó que su divorcio marcó un antes y un después en su vida: "Todo ese año de mi vida lo viví muy como fracasada", admitió la actriz quien, actualmente, está felizmente cansada con el director de fotografía, Jerónimo Rodríguez.

La actriz reflexionó sobre el camino que ha recorrido en el terreno amoroso: "Sí, todo sucede por algo, pero tú también eres responsable en aceptar lo inaceptable, confiando en que lo que es, es", dijo sobre su separación. Por otra parte, Luis Ernesto, quien tras su separación mantuvo un bajo perfil público, reconoció: "Yo me di cuenta, ya que estaba fuera de aquí, que no son las circunstancias, sino es el medio lo que me hacía no estar bien yo mismo".

Video relacionado

© @marimarvega La actriz confesó que su divorcio fue una de las etapas más difíciles que ha enfrentado.

La decisión correcta

Recientemente, Marimar Vega contó en su visita al podcast de Se regalan dudas, donde aseguró que separarse del actor fue un acierto: "Sí, hoy sí, igual si me hubieras preguntado hace tres años, te hubiera dicho no sé. Hoy te puedo decir que sí", confesó.

En aquella ocasión, la actriz confesó por qué ahora no tiene duda de que tomó la mejor decisión: "Benditas redes sociales, justo vi su foto y ahora los dos estamos en un muy buen lugar. Yo sí no tengo duda de que eso no iba a funcionar, hoy yo veo nuestras vidas y digo: 'Ahí está', por eso estábamos peleando, él quería eso y yo quería esto y cada uno llegó a lo suyo", explicó.