Como nunca, Marimar Vega habla de su divorcio de El Güero Franco: 'Lo sabía desde el día uno'

Hoy Marimar Vega celebra por todo lo alto tener la relación amorosa de sus sueños junto a su esposo, Jerónimo Rodríguez. Sin embargo, años atrás, enfrentó una ruptura sentimental que implicó su divorcio de quien fuera su primer marido, el actor Luis Ernesto ‘El Güero’ Franco. Como pocas veces, la intérprete habló de ese episodio de su vida, en el que tanto ella como su ex se esforzaron por salvar su matrimonio, aunque al final eso no resultó debido a la diferencia de intereses y perspectivas que ambos tenían. Pero más allá de eso, ambos conservan una cercana amistad, tanto así que ella lo invitó a conversar meses atrás a su podcast, El Rincón de los Errores.

La difícil ruptura de Marimar

Sensible al abordar el tema de su rompimiento con El Güero, Marimar se sinceró al asistir como invitada al podcast titulado Se Regalan Dudas, en el que se abordó el tema de la vida después del divorcio y el cómo encontrar el amor, un espacio que permitió a la actriz compartir con los escuchas su propia experiencia. “Yo me casé a los 30, él y yo estudiamos juntos, lo conocía desde hace mucho tiempo y pues siempre fue una relación muy tormentosa, muy extremista. No quiero generalizar, porque nunca se puede generalizar, pero yo sí creo, por lo menos en todas mis relaciones, no nada más en el divorcio, que uno se separa, casi siempre, por los problemas del principio…”.

Marimar reveló que mucho de lo acontecido durante su matrimonio, en parte, ya lo había vislumbrado desde los inicios de su relación. “Yo me separé, no te puedo decir como: ‘Jamás me imaginé que esto iba a pasar’, lo sabía desde el día uno pensando en que lo íbamos a poder cambiar con el matrimonio, con las terapias, porque sí fuimos una pareja que hizo de todo lo que pudimos en ese momento, según nosotros. Hoy, a la distancia, justo el otro día él posteó, y hasta comentamos él y yo, posteó una foto, él acaba de ser papá en su casa, en Estados Unidos, con su esposa y su bebé y él siempre quiso eso, pero era clavado en la cabeza, esa era la idea y la foto que él quería, siempre, siempre y siempre…”, explicó.

Siempre ha creído en el amor

A pesar de lo complicado que fue su ruptura, Marimar nunca dejó de creer el amor. Tras hacer un profundo trabajo de introspección, logró descubrir y ser consciente de sus mayores miedos. “A los 35 (me divorcio), igual que mi mamá. Mi mamá se divorció de mi papá a los 35, es un dato curioso. Yo siempre he sido muy noviera, nunca pienso que no me voy a volver a enamorar. Sí creo que todos los que nos divorciamos, no importa la edad, sientes que no vas a encontrar a nadie. Mi miedo más grande era, sí sentía: ‘¿Y si me quedo sola?’…”.

La guapa intérprete recuerda cómo incluso le parecía imposible dar ese importante paso de terminar con su matrimonio, aunque sus seres queridos estuvieron siempre ahí para tenderle una mano. “En ese momento, a nivel económico, yo dependía absolutamente de él porque nos habíamos ido a Estados Unidos a cumplir un sueño que él quería, como que yo estaba vulnerable en todos los sentidos, me sentía así, no tenía dinero… Me acuerdo mucho de Zuria un día hablándome, estaba yo en el baño llorando y ahí me habló y me dijo: ‘Si es por dinero, ahorita mismo yo te deposito y que no sea por miedo’… A mí lo que más me costó soltar fue la expectativa, la ilusión…”.

© @marimarvega Marimar Vega está orgullosa de los logros personales que ha podido consolidar.

La nueva vida de Marimar

Tras haber realizado un trabajo profundo a nivel personal, Marimar logró identificar las problemáticas y conductas de su manera de relacionarse con los hombres. A partir de ello, hubo un cambio significativo en su vida, lo que le permitió encontrar el amor y la felicidad junto a Jerónimo Rodríguez. “Hoy les puedo decir que tengo la relación de mis sueños. Nunca pensé, yo siempre crecí pensando que no se podían tener las dos cosas, para divorciarme lo dudaba tanto… Ahora estoy con alguien que me empezó a ir mejor que nunca…”, reveló.