Marimar Vega honra la memoria de su papá a ocho años de su partida: 'Te extraño siempre'

Este 10 de octubre se cumplieron ocho años de la partida del primer actor Gonzalo Vega, una fecha que no pasó desapercibida para su hija Marimar Vega, quien, a través de su cuenta de Instagram, desempolvó un par de imágenes junto a él para honrar su memoria en redes sociales. Debido a la gran relación que tuvieron como padre e hija, la actriz mantiene su recuerdo muy vigente, así lo dejó ver con este gesto con el que conmovió a sus seguidores quienes echaron de menos al histrión quien heredó a sus tres hijos menores su talento actoral que continuara con su legado.

© IG @marimarvega Con motivo del octavo aniversario luctuoso del actor, Marimar compartió esta imagen.

Siempre presente

Con una imagen en la que aparecen abrazados, Marimar admitió que no hay día que no lo eche de menos: "8 años sin ti. Te extraño siempre", escribió sobre esta entrañable instantánea la actriz quien aprendió del mejor el oficio de la actuación. Además de esta imagen juntos, Marimar desempolvó una en la que aparece Gonzalo Vega de joven cuando dio inicio con su exitosa carrera actoral donde lo mismo hizo televisión, cine y teatro.

A pesar de que ha sido complicado lidiar con la ausencia de una figura tan importante como la de su papá, Marimar Vega ha confesado que todos estos años lo ha sentido cerca. En noviembre del 2023, en el marco de un evento dedicado al Día de Muertos, la actriz se sinceró con la prensa a la que le contó que sigue manteniendo una conexón única con su papá: "Sí, lo sueño, no seguido, pero sí. De verdad es una relación inexplicable, siempre que tengo gente a mi alrededor que pierde a alguien les digo: 'Vas a ver que lo vas a sentir', porque de una manera u otra uno se conecta con ellos", explicó.

© IG @marimarvega La actriz publicó esta imagen para recordar a su papá.

En esa charla, Marimar reconoció que esta paz con la que ha enfrentado la partida de su papá, viene de su fe y de su concepción de la muerte: "Se va a oír raro, pero tengo una buena relación con la muerte, creo que mientras mejor tengamos relación con la muerte, vamos a aguantar más cuando uno pase por estas cosas, creo que es algo natural, creo que hay que trabajar el desapego en uno para cuando eso pase. Yo sí creo que nos transformamos en otra cosa, me dirán loca o no, pero yo siento a mi papá todo el tiempo, siento que de repente viene, me visita y se va. A mí eso me ha servido", dijo.

© IG @marimarvega Marimar Vega ha expresado que a pesar de su ausencia, su papá sigue muy presente en su vida.

El legado de Gonzalo Vega

En abril de este año, Marimar Vega y el resto de su familia formaron parte del reestreno en cine de Nosotros los nobles, la última película de su papá quien, a pesar de haber partido, continua vigente en los corazones de su público: "Se me pone la piel chinita, porque ¿Quién tiene la oportunidad, de que cuando ya no estés en este mundo, estrenes otra película otra vez?, esa es la estrellota que tenía mi papá y estoy muy feliz de estar aquí. Es raro, no toda la gente tiene la oportunidad o no sé cómo decirlo de que una persona cercana que haya fallecido, verlo y el escucharlo y verlo es como si estuviera aquí. Yo siento que él debe estar muy contento", comentó sobre la dicha que ella y sus hermanos tienen al mirar el trabajo actoral que dejó su padre.