Con un nuevo proyecto en español, María Elena Salinas nos revela qué le dijo Jorge Ramos antes de anunciar su salida de Univision

¿Echas de menos aquellos tiempos en los que estabas como titular en Noticiero de Univision?

No, para nada. No lo he hecho de menos, la verdad. Como te digo, yo hice muchas cosas que considero que fueron muy importantes. Yo terminé ese ciclo y el tomar la decisión de cerrar ese ciclo no es una decisión que tomas en un momento o por algún incidente. No, es algo que piensas y lo planeas. Y yo lo pensé y lo planeé por mucho tiempo, por lo menos tres, cuatro años, que yo había tomado mi decisión de que tenía que cerrar ese ciclo. Quizás puedes llegar a extrañar a compañeros, puedes llegar a extrañar a la audiencia, como dije anteriormente. Así es que no es algo que necesariamente extrañe. Yo cerré ese ciclo muy consciente de lo que estaba haciendo. No me quedó nada pendiente por hacer. Yo quería hacer algo distinto y he estado haciendo algo distinto y lo he disfrutado. Lo único que no he logrado ser dueña de mi tiempo, pero ahí voy, poco a poco, eso es más complicado, pero lo estoy haciendo.

Pero no lo extraño, pero sí lo valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una de las cosas que he aprendido desde que comencé a trabajar en inglés es la buena labor que hace la televisión hispana y los medios hispanos en comunicarse con nuestra comunidad de habla hispana, donde yo creo que vamos más allá de la información. Le metemos mucho corazón. Entendemos que hay un componente social y de servicio para nuestra comunidad y que ellos lo aprecian. Así es que valoro mucho esa etapa. Yo creo que fue una etapa muy importante en este país, porque la comunidad hispana y los medios en español fueron creciendo de la mano y se apoyaron los unos a los otros. Y no pudiera existir sin el otro. Así es que el haber vivido esas décadas de desarrollo, siento que fue un privilegio. Y lo aprecio mucho y lo atesoro mucho, pero tanto como decir que lo extraño como para volver, no. Esa parte no.