Eduardo Santamarina sobre su relación con los hijos de Mayrín Villanueva: 'Me dicen papá'

Desde el momento en el que Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina decidieron unir sus vidas, formaron una gran familia al lado de sus respectivos hijos, quienes crecieron juntos y se han vuelto sumamente cercanos, pues además, ambos actores se han encargado de acogerlos como si fueran propios. Algo de lo que habló el actor en una reciente entrevista, en la que a corazón abierto admitió el gran cariño que tiene por Romina y Sebastián Poza, los hijos que Mayrín tuvo durante su relación con Jorge Poza, y a quienes considera también sus hijos.

© IG: @mayrinvillaneva Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina recientemente celebraron 15 años juntos

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Eduardo respondió a la pregunta expresa sobre si los hijos de la actriz se refieren a él como papá, algo a lo que respondió con mucho orgullo. “¡Claro! Y siempre lo diré hasta el día que me muera. Yo tengo cinco hijos", reveló el actor, quien siempre ha apostado por la unidad familiar, en declaraciones retomadas por TVNotas.

© IG: @eduardosantamarinamx Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina han formado una gran familia al lado de sus respectivos hijos

En ese mismo sentido, el actor reconoció que si bien, Jorge Poza siempre será el padre de los hijos mayores de Mayrín, a él le encanta que lo llamen papá. "Aunque sabemos que tienen a su papá, cuando andamos afuera y con la gente, Sebastián y Romina dicen: ‘Es mi papá’. Eso es muy bonito, porque los conozco desde chiquitos, y la verdad eso está padre", finalizó.

Lo que Jorge Poza ha dicho al respecto

Cabe destacar, que hace unos meses, Jorge Poza también habló de la relación que sus hijos mantienen con Eduardo Santamarina, y aunque agradece el cariño que el actor les ha brindado, fue tajante a la hora de referirse a este tema. “El segundo papá no existe", sentenció. "Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo”, expresó.

En otro orden de ideas, el actor también habló de la relación que mantiene con sus hijos, luego de que le preguntaran si es un papá celoso. “No me considero celoso con mis hijos ni con mi esposa. Esa pregunta te la pueden responder ellos. Soy una persona ligera y consciente respecto a ese padecimiento. No les voy a negar que en algún momento lo he sentido. Sin embargo, lo he controlado”, detalló.