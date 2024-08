Jorge Poza sobre la relación de sus hijos con Eduardo Santamarina: 'El segundo papá no existe'

Aunque Jorge Poza y Mayrín Villanueva terminaron su relación hace más de una década, los actores siempre estarán unidos a través del amor que ambos tienen por sus dos hijos, Romina y Sebastián Poza. Algo de lo que el intérprete habló en una reciente entrevista, en la que a corzón abierto se refirió a su paternidad y a la relación que mantiene con sus hijos, un espacio en el que también dejó en claro el agradecimiento que tiene por Eduardo Santamarina, actual pareja de Mayrín, quien a lo largo de los años ha logrado construir un vínculo muy especial con los Romina y Sebastián.

© IG: @jorgepoza Jorge Poza es muy cercano a su hijo Sebastián

Fue durante una charla que sotuvo con TVNotas, que el actor fue cuestionado sobre la relación que sus hijos mantienen con Eduardo, un tema del que habló con total sinceridad y dejando en claro su papel dentro de la vida de sus hijos, reiterando el profundo agradecimiento que tiene por la forma en la que Sebastián y Romina han sido acogidos por Santamarina. “El segundo papá no existe", sentenció. "Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo”, expresó.

© IG: @jorgepoza El actor aseguró ser un padre muy abierto y poco celoso

En otro orden de ideas, el actor también habló de la relación que mantiene con sus hijos, luego de que le preguntaran si es un papá celoso. “No me considero celoso con mis hijos ni con mi esposa. Esa pregunta te la pueden responder ellos. Soy una persona ligera y consciente respecto a ese padecimiento. No les voy a negar que en algún momento lo he sentido. Sin embargo, lo he controlado”, detalló.

Jorge destacó que, como padre, siempre apoyará las decisiones de sus hijos, por lo que siempre podrán contar con él en todo momento y en medida de lo posible. "Jamás he interferido en las decisiones o elecciones de mis dos hijos. Soy su padre y mi función es acompañarlos en su camino. No vengo a ponerles ningún tipo de obstáculo. Ahora toca que Romina y Sebastián tracen y construyan sus vidas”, finalizó.

Lo que Eduardo Santamarina ha dicho sobre los hijos de Mayrín

En 2021, Eduardo Santamarina habló en una entrevista con TVyNovelas sobre el cariño que tiene por Romina y Sebastián, a quienes ha acogido como si fueran propios, pues los conoce desde que eran muy pequeños. “Yo siempre digo que tengo cinco hijos, tres son biológicos y dos son mis hijastros. Es que, además, viven con nosotros. Yo a Romina y a Sebastián los conozco desde que me uní sentimentalmente con Mayrín, llegaron a mi vida muy chiquitos, entonces, han crecido conmigo”, señaló el actor.