Itatí Cantoral habla por primera vez de su reencuentro con Eduardo Santamaria y Mayrín Villanueva en Londres

En días pasados, Itatí Cantoral vivió uno de los episodios más conmovedores al acompañar a su hijo Eduardo, quien se graduó con honores de la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. A este especial momento también se unió su exmarido, Eduardo Santamarina, que viajó hasta el Reino Unido junto a su esposa, Mayrín Villanueva, y la hija que ambos tienen en común, Julia. La gran familia celebró así este momento tan entrañable, según reveló por primera vez Itatí, quien dio detalle de su gran felicidad por el logro de su hijo, el reencuentro con su ex y su gran cariño por Mayrín, siempre cercana a los suyos.

© @itatic_oficial Itatí Cantoral felicitó a su hijo Eduardo por este importante logro en su vida.

Itatí comparte cómo vivió la graduación de Eduardo

Conmovida, Itatí habló de a enorme emoción que la invadió al ser testigo y partícipe de este momento, el cual presumió a través de sus redes sociales. “Lo logró y fui a su graduación, la primera graduación de mi primer hijo. Lloré como una Magdalena, has de cuenta que estaba haciendo una telenovela, lloré tanto, tanto y tanto. Me sentí tan emocionada…”, expresó en una entrevista concedida al programa matutino Venga la Alegría.

Para Itatí, el instante fue tan conmovedor no solo por presenciar un evento familiar de gran importancia, sino también porque extrañó a su madre, la fallecida Itatí Zucchi, quien siempre fue muy apegada a su familia. Sin embargo, la actriz encontró la manera de honrar su presencia durante la ceremonia, con un detalle de gran valor sentimental. “Obviamente me faltó mi madre porque gracias a ella mis hijos con lo que son. Me puse sus aretes de marfil gigantescos para que mi hijo supiera que mi madre estaba ahí con él…”, explicó visiblemente emocionada.

© @itatic_oficial Según compartió Itatí, su hijo se graduó con honores.

Su reencuentro con Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva

Desde su ruptura sentimental años atrás, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina mantienen un fuerte vínculo de amistad por el bienestar de los hijos que tienen en común; los gemelos Eduardo y Roberto. La graduación de su primogénito, sin duda, ha vuelto a reunirlos e Itatí está feliz por ello. Así mismo, habló de su gran cercanía con Mayrín. “Imagínate para Eduardo, lo más importante, su primogénito. Así de alto como lo ven así brincaba orgullosísimo, muy agradecidos con Mayrín que nos hizo el favor también de acompañarnos, que siempre ha estado en los mejores momentos acompañando a mis hijos, y de su hermana que adoramos todos que es Julia, con María Itatí. Desgraciadamente Roberto por la universidad no pudo ir…”, explicó.

Itatí fue enfática al hablar del enorme aprecio que tiene por Mayrín Villanueva, quien ha sido del todo cariñosa con sus hijos, según ha confesado la intérprete. “También (feliz) de tener a Mayrín dentro de mi vida porque ha sido una mujer hermosa con mis dos hijos, eso es lo más importante para una madre. Y Eduardo Santamarina, siempre lo he dicho, un excelente padre…”.

© @itatic_oficial Itatí Cantoral, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva se reunieron en Londres para celebrar la graduación de Eduardo.

Itatí convenció a Eduardo de no cambiar su nombre artístico

En la charla con la prensa, Itatí también reveló que su hijo Eduardo, quien adoptó el apellido de su abuela, Zucchi, como parte de su nombre artístico, pensó en modificarlo una vez más, aunque ella lo convenció de dejar todo como estaba por una sola razón. “Es un homenaje a mi mamá, yo le dije: ‘No, no lo quites porque la gente solo muere cuando tú no pronuncias su nombre. Cuando tú pronuncias su nombre la gente sigue viva y mi mamá sigue viva a través de ti…”, expresó.