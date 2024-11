En medio del embarazo de Gisele Bündchen, Tom Brady hace una confesión sobre la paternidad

Mientras Gisele Bündchen disfruta su embarazo de la mano de su novio Joaquim Valente, Tom Brady ha preferido mantenerse soltero, pues recientemente se reportó que no está saliendo con nadie. La razón de esto es que la estrella de la NFL está enfocada en sus hijos, quienes ahora son su principal prioridad. El exjugador se sinceró recientemente sobre su experiencia en la paternidad, y ha admitido haber cometido muchos errores.

© Getty Images Tom Brady habló de la paternidad durnate un panel en el Fortune Global Forum 2024.

El legendario mariscal de campo de los New England Patriots participó en un panel durante el Fortune Global Forum 2024 en Nueva York. Entre otros temas, habló sobre su papel de padre y reconoció haber cometido algunas fallas.

Brady fue cuestionado sobre cómo motivaba a sus hijos cuando su éxito podría ensombrecerlos. “Todos los padres presentes saben que ser padre es probablemente el trabajo más difícil que todos tenemos. Y cometemos muchos errores”, confesó Tom, según recoge el Daily Mail. “Y he cometido muchos errores como padre. No quiero parecer un experto en paternidad, porque no lo soy”, admitió.

© Instagram @tombrady Tim Brady está enfocado en sus tres hijos: Jack, Benjamin y Vivian.

El exjugador dijo que se esfuerza por ser un buen padre y que su meta es ser “confiable y consistente” para sus hijos. Brady es padre de tres hijos: Jack, de 17 años, a quien comparte con la actriz Bridget Moynahan. Con Gisele tuvo a Benjamin, quien actualmente tiene 14 años, y Vivian, de 11.

Tom aseguró que apoya los esfuerzos de sus hijos y los alienta, pues reconoció que no es ser fácil ser el hijo de una figura como él cuando se es niño. También se refirió a cómo sus padres lo apoyaron cuando era un mariscal de campo suplente. “Nunca me dijeron: 'No hagas eso. Va a ser muy difícil. Hagamos algo diferente. Pensemos en otro plan B'”, contó. “Me dijeron: ‘¿Sabes qué? Hazlo’. Y ese es probablemente mi estilo de crianza”, agregó, admitiendo la influencia que todo eso tuvo en la forma que hoy asume su propia paternidad.

© Instagram @tombrady Los hijos de Tom Brady son su principal prioridad.

Los sueños de su primogénito lejos del futbol americano

Aunque muchos esperarían que los hijos de Brady siguieran sus pasos incursionando en el mismo deporte que él, al menos en lo que respecta a su hijo mayor, sus ilusiones están en otra cancha. Tom contó que Jack, quien posee una impresionante altura de más de 6.4 pies, quiere dedicarse al baloncesto.

© Instagram @tombrady Jack, el primogénito de Tom Brady, quiere incursional en el baloncesto.

“Le dije: 'Amigo, vas a ser un crack. Espera a que llegue tu pico de crecimiento, vas a saltar más alto, vas a hacer clavadas’”, contó, refiriéndose al hecho de que el jovencito no ha alcanzado su máximo potencial aún en cuanto a salto vertical. “Y, tanto si lo hace como si no, ¿a quién le importa? Quiero que sepa que su padre lo respalda”, agregó Brady.

“Mis hijos se enfrentarán a sus propios desafíos y tendrán que descubrir cómo superarlos también. Y yo estaré allí para apoyarlos, como lo hicieron mis padres. Y aprenderé a lo largo del camino junto con ellos”, reflexionó Brady.