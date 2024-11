Mientras Gisele Bündchen disfruta su embarazo, Tom Brady se abstiene de las citas: ‘Está súper enfocado en sus hijos’

Octubre cerró con una inesperada noticia que acaparó los titulares de prensa: el embarazo de Gisele Bündchen. Esta buena nueva confirmó que la solidez y seriedad de la relación de la modelo con su novio Joaquim Valente, quien se convertirá en padre de su tercer bebé. Por su parte, Tom Brady, el exesposo de la guapa brasileña, se encuentra en un momento muy distinto de su vida, pues se ha reportado que por ahora no está saliendo con nadie y que su prioridad son sus hijos y su trabajo.

Gisele Bündchen está esperando su primer hijo con Joaquim Valente.

Recientemente se rumoró que Brady podría estar en un romance con la modelo Brooks Nader, pero al parecer la estrella de la NFL no tiene planes por ahora de entablar una relación. De acuerdo con una fuente citada por Page Six, Tom no está saliendo con nadie actualmente.

Tom Brady está actualmente soltero.

“Está súper enfocado en sus hijos y su trabajo”, dijo el informante, dejando claro que el exjugador no tiene ningún interés romántico por ahora. Brady es padre de tres hijos: Jack, de 17 años, a quien comparte con la actriz Bridget Moynahan. Con Gisele tuvo a Benjamin, quien actualmente tiene 14 años, y Vivian, de 11.

Tom Brady es un padre cariñoso y dedicado.

Jack, Benjamin y Vivian, los hijos de Tom Brady.

Tras su divorcio de Bündchen luego de 13 años de matrimonio, Brady fue relacionado sentimentalmente con la modelo rusa Irina Shayk en 2023. Sin embargo, el rumorado romance fue muy breve y terminó antes de que alguno hiciera alguna confirmación oficial.

En octubre de 2023 una fuente contó a TMZ que Brady y Shayk no se separaron debido a ningún drama importante, sino que el breve romance simplemente “se esfumó” después de cuatro meses. Brady también fue relacionado con Kim Kardashian, pues se dijo que entre ellos había cierto coqueteo, pero nunca se confirmó que realmente hayan salido.

La notica de su ex lo dejó “atónito”

De acuerdo con una fuente citada por Page Six, la Brady nunca se imaginó que Gisele tendría un bebé con su novio. “Tom sabía que las cosas iban en serio entre Gisele y Joaquim, pero nunca imaginó que tendrían un hijo juntos”, dijo. De acuerdo con esta versión, Tom resultó sorprendido con la noticia de su exesposa. “No era algo que estuviera en su radar. Así que cuando Gisele le dio la noticia, se quedó atónito, por decir lo menos”, dijo el informante.

El informante relató que “después de que pasó el shock inicial”, Brady ya ha podido acostumbrarse a la idea de que Gisele será madre de nuevo y está por feliz por ella. “Al final, Tom se centra únicamente en sus hijos y su carrera. Lo que Gisele decida hacer con su vida no es asunto suyo”, dijo.

Tom Brady reaccionó sorprendido a la noticia de Gisele.

Previamente, TMZ reportó informó que Gisele no quería que Tom se enterara por los medios que estaba embarazada de su novio, por lo que se comunicó él para informarle antes de que la noticia llegara a la prensa. Sin embargo, no se aclaró exactamente con cuánta anticipación le dio la noticia. Según informó el portal hace una semana, la modelo estaría entre el quinto y sexto mes de gestación, por lo que el bebé nacerá en los primeros meses de 2025. En los últimos días se han difundido imágenes de ella mientras acude al gimnasio y su baby bump ya es muy notorio.