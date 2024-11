Como toda una experta, Caro, hija de Jacky Bracamontes, domina la velocidad en el agua

Las hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes heredaron de papá el gusto por la adrenalina y los deportes extremos. Las cinco niñas han practicado todo tipo de hazañas que dejan impresionados a más de uno de los fans de mamá y papá; y esta semana no ha sido la excepción.

En busca de perfeccionar su habilidad sobre la tabla de wakesurf, Caro, la segunda hija de la pareja, luce muy concentrada mientras dos de sus hermanas menores, y la mascota de las pequeñas, la observan con atención. Martín, encantado con lo aventureras que son sus niñas, grabó el momento en el que 'Carito' domina muy bien la velocidad sobre el agua mientras es jalada por un bote.

"Carin luciéndose", escribió el feliz papá sobre el video de estos días en el lago, divirtiéndose con sus hijas y creando momentos únicos en familia. Poniendo su estilo, las niñas Fuentes-Bracamontes no sólo son atrevidas, sino que Swifties de corazón y para este deporte eligen temas de Taylor Swift, contagiando, una vez más, a papá con la melodía, pues cantaba contento Lover mientras Carolina mantenía el equilibrio sobre el agua.

Las aventureras princesas de papá

Gracias a sus publicaciones en las redes sociales, Martín Fuentes y Jackie Bracamontes nos han hecho partícipes de lo mucho que se divierten sus hijas a la hora de practicar deportes con su papá. El piloto de carreras vive con cada una de ellas los logros en actividades llenas de emoción, como una carrera que Renata, una de las tres mayores, cumplió con resultados increíbles.

"Hoy Renata me sacó una lagrima, en su primera carrera de cross country, contra más de 200 niñas", escribió Martín a principios de septiembre. Y agregó: "Ya no podía más con el agotamiento pero con ese corazón de Leona qué tiene, siguió hasta el final y terminó en 12vo lugar y 1st en las de su escuela, entre más de 200 niñas... woow no puedo estas más orgulloso de Renata".

Pero el corazón de las niñas no sólo está lleno de adrenalina, sino también de momentos únicos junto a mamá, con quien viven ratos llenos de glamour, como las alfombras rojas en las que lucen outfits hechos únicamente para ellas. Un momento que podría repetirse este sábado, durante la final de Miss Universe 2024, de la que Jaqueline será presentadora.