¡13 años de amor! Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebran su aniversario de bodas

El amor los ha unido como matrimonio por más de una década. Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebran así una de las fechas más especiales en el calendario familiar; la de su aniversario de bodas número 13, enteramente conmovidos y orgullosos por este momento en el que las gratificaciones y memorias entrañables parecen infinitas. A lo largo de este tiempo no solo han sido los mejores cómplices como marido y mujer, sino que también felices de la familia que han conformado integrada por cinco hijas. Por eso y más, Jacky y Martín se han dedicado emotivos mensajes, orgullosos de la historia que juntos han escrito.

Las amorosas palabras de Jacky y Martín

Abierta como suele ser, Jacky recurrió a sus redes sociales para gritar su amor por Martín, a quien expresó un amoroso mensaje colmado de cariño y profundas palabras. “Feliz aniversario, amor @mft07. 13 años y contando…”, escribió la conductora de televisión en su dedicatoria, un festejo al cual se unieron de manera virtual varios de sus seguidores. Para hacer más significativo el momento, ilustró el texto con un video que recopila fotografías de su boda, un día muy especial para ambos y del cual sus seguidores fueron testigos.

Como era de esperarse, Martín también agradeció a Jacky por el tiempo compartido, felices de ser un matrimonio en el que prevalece el amor, el respeto y el apoyo mutuo. El piloto de carreras abrió su corazón y escribió a Jacky algunas palabras para reiterarle lo mucho que la quiere. “Se dice fácil, 13 años juntos. Gracias por amarme con mis cualidades y defectos. Gracias por esta familia que formamos y que amamos con todo nuestro corazón…”, escribió Martín en las primeras líneas. “Gracias por enseñarme tanto. Feliz Aniversario amor @jackybrv. Por muchos muchos más...”, escribió.

El matrimonio exitoso de Jacky y Martín

Cercana como suele ser a nuestra publicación, Jacky se sinceró con HOLA! a mediados de febrero pasado, una íntima entrevista en la que nos reveló cuáles son las claves de su exitoso matrimonio. En ese espacio, no perdió de vista el momento en el que Martín le pidió que fuera su esposa. “Cuando me entregó el anillo de compromiso. Fue un gesto de amor espectacular que nunca se me olvidará. Fue mientras estábamos esquiando en Whistler, Canadá. Contrató estos shows de esquiadores y al final sacó una pancarta que decía: ‘Jacky, ¿te quieres casar conmigo?’, mandó a hacer un anillo de hielo y se hincó ahí en la nieve. Fue algo inesperado, pero definitivamente inolvidable”, reveló.

Así mismo, Jacky nos compartió las claves para un matrimonio exitoso, algo de lo que se siente muy orgullosa. “Aceptar que cualquier pareja tiene problemas, la paciencia y escoger tus batallas. Tomamos la decisión de seguir de la mano a pesar de los altos y bajos, es lo que nos ha funcionado”, nos contó la guapa tapatía en nuestra charla.