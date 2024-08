Jacky Bracamontes y Martín Fuentes disfrutan de las olimpiadas desde París junto a sus hijas

Luego de haber recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de Italia, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, junto a sus cinco hijas, hicieron una nueva parada, esta vez en París, Francia, ciudad en la que además se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos, por lo que sin duda este viaje ha sido de lo más especial para toda la familia. Tal y como lo han dejado en claro en sus redes sociales, donde han mostrado algunos de los detalles más especiales de esta travesía, en la que han podido vivir al máximo de las emociones de la justa deportiva más importante del mundo.

© IG: @jackybrv Jacky Bracamontes y su familia han disfrutado al máximo del ambiente olímpico

A través de su perfil de Instagram, Jacky y Martín han compartido algunos vistazos de su estancia en la ciudad olímpica, desde donde se han dejado ver muy felices, recorriendo este destino y visitando algunos de los monumentos y lugares más emblemáticos como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Además, en las imágenes también hemos podido ver que con ellos ha viajado también la mamá de Martín, quien mantiene una relación muy cercana con sus nietas.

© IG: @jackybrv Los Fuentes-Bracamontes visitaron algunos de los lugares más emblemáticos de París

Por otro lado, la familia tuvo la oportunidad de asistir a una de las competencias de gimnasia femenil, una ocasión en la que sin duda las tres hijas mayores del matrimonio, Jackyta, Renata y Carito, pudieron inspirarse al máximo, pues recordemos que las pequeñas también practican esta disciplina, la cual poco a poco han comenzado a dominar, pues incluso ya han ganado sus primeras competencias.

Para cerrar con broche de oro su paso por París, Jacky, Martín y sus hijas visitaron Disneyland París, un lugar en el que las pequeñas disfrutaron al máximo de las atracciones y los desfiles, además de que tuvieron la oportunidad de saludar a sus personajes favoritos, como lo son Elsa y Ana de la película Frozen, la favorita de las menores.

La sincera confesión de Jacky sobre la maternidad

Con total honestidad, Jacky Bracamontes se refirió a su experiencia como mamá de cinco niñas, asegurando que si bien, ama profundamente a cada una de ellas, en ocasiones se vuelve complicado encontrar un momento para ella sola. "No tengo vida, no tengo privacidad. Trato de meterme a bañar y de repente nada más escucho: '¡Mamá!', quiero ver una serie y de repente sale una escena que no pueden ver las niñas y pues ya no puedo, trato de leer un libro y no me dejan. Es un precio que hay que pagar cuando se es madre, ni modo", dijo Jacky entre risas, en entrevista con el programa El Desahogo.