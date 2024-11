Con nostálgicas fotos, Astrid Rivera recuerda sus días en el ejército

Gracias a su talento y profesionalismo, Astrid Rivera ha logrado hacerse de un nombre en la televisión latina en Estados Unidos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, más allá de su trabajo como periodista y presentadora, la boricua tiene un pasado como militar. Con motivo del Día de los Veteranos, la conductora de Despierta América (Univision) ha recordado aquellos días en el ejército y ha compartido un poderoso mensaje.

© Instagram @astridriveratv Astrid Rivera ha construido una exitosa carrera en la televisión.

El pasado 11 noviembre, Astrid tomó su cuenta de Instagram para hacer una publicación muy personal. “Hay muchas cosas que soy. Muchos me siguen por aquí y/o me ven en @despiertamerica, @univision, pero también soy veterana”, escribió. “Mientras estudiaba periodismo, me alisté en el #Army”, contó la comunicadora.

“Fui parte de la Operation Bright Star, donde estuve casi dos meses en Egipto. También formé parte de la Operation Iraqi Freedom en Camp Buehring, Kuwait”, detalló Astrid, quien agregó en su post algunas nostálgicas fotos de aquellos tiempos, en las que se le veía usando uniforme militar junto a algunos compañeros. “Estuve en el servicio militar por casi 10 años”.

© Instagram @astridriveratv Astrid Rivera publicó algunas fotos de sus tiempos como militar.

© Instagram @astridriveratv Astrid Rivera se enlistó en el ejército cuando tenía unos 20 años.

Sin embargo, el objetivo de su publicación no fue solo recordar una importante etapa de su vida, sino también promover un importante mensaje. “Hoy, honremos a nuestros veteranos pidiendo una vida digna. Por todos los que aún no han recibido la recompensa que merecen, justicia para todas las mujeres que han sido violentadas y abusadas/acosadas sexualmente en las fuerzas armadas”, expuso la periodista.

© Instagram @astridriveratv Astrid Rivera reveló que participó en diferentes operaciones durante su vida como militar.

“Un día como hoy no siempre es fácil para muchos de mis compañeros veteranos. Para algunos, el trauma de la guerra está presente cada día de su vida”, reconoció Astrid, quien además invitó a sus seguidores a ser solidarios con los militares retirados. “Si conoce a un veterano y cree que necesita ayuda, refuerce su valor y pregunte. Comenzar la conversación puede abrir la puerta a la sanación”, pidió.

“Gracias a mis compañeros y amigos veteranos que, en su momento, lo han dejado todo (incluyendo a su familia) para ir en misión”, agregó la periodista. En sus historias compartió otro detalle de sus días como miliar. “Las cartas que le escribía a mi amiga cuando estaba en Egipto ella todavía las tiene”, escribió junto a una imagen en la que se ven varios sobres además del comentario de su amiga en cuestión, una mujer llamada Yashirra.

© Instagram @astridriveratv Astrid Rivera ha contado que vivió momentos duros en el ejército.

© Instagram @astridriveratv Astrid Rivera hizo un llamado en pro de los veteranos del ejército.

Vivió momentos duros en el ejército

En el pasado, Astrid se ha sincerado sobre las situaciones difíciles que vivió cuando era militar. “Hubo momentos y cosas donde me hicieron sentir muy incómoda… Yo tuve un sargento que él minimizaba lo que yo podía hacer en mis ejercicios dando alusión a una parte de mi cuerpo”, contó en 2020 en Despierta América en una charla con su compañera Karla Martínez.

En aquella ocasión confesó que nunca hizo nada ante el acoso que vivía porque pensaba que era parte del entrenamiento. Y aunque vivió momentos duros, ha admitido que enlistarse en el ejército fue una buena oportunidad de pagar sus estudios de periodismo, aprender inglés y otros valiosos aprendizajes, aunado a el hecho de que continuó con una tradición familiar de incursionar en la vida militar.