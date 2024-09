Karla Martínez casi provoca el llanto de Lauren Sánchez en ‘Despierta América’, ¿qué le dijo?

En las últimas semanas, Lauren Sánchez no ha parado... la periodista ha recorrido varias ciudades en Estados Unidos —incluyendo su natal Albuquerque— para promover su primer libro infantil The Fly Who Flew to Space. En la mañana de este lunes 23 de septiembre, la también presentadora de televisión visitó el matutino de Despierta América, donde se encontró con los conductores del show de Univision y posó con ellos, además de compartir anécdotas desde lo más profundo de su corazón, como su diagnóstico de dislexia en su niñez, el cual marcó sus primeros años en la escuela. "Yo siempre pensé que era una tonta cuando estaba creciendo, no podía leer o deletrear", dijo en una conversación con Alan Tacher y Karla Martínez.

© @despiertamerica Lauren Sánchez con el elenco de 'Despierta América'

"Yo crecí disléxica pero no lo sabía hasta que ya estaba en el colegio comunitario, llegó una maestra que cambió mi vida" así que este libro es para todos esos niños que se sienten un poquito diferentes y para todos esos padres que se preguntan si su hijo va a estar bien, y yo les digo, 'va a estar bien'", explicó Lauren sobre la forma en la que su diagnóstico oportuno le permitió salir adelante y superar los obstáculos.

"Trato de no ponerme muy emotiva, pero yo siempre pensé que era una tonta cuando estaba creciendo, no podía leer o deletrear. Yo fui a un colegio comunitario y había una maestra que me dijo: 'Quiero que escribas y no te preocupes de la puntuación y por cómo deletreas'... Entonces entregué mi papel y literalmente me dijo: 'Tú no eres tonta, simplemente no puedes deletrear'. Me hicieron la prueba de dislexia y esto cambió mi vida".

© @despiertamerica Karla Martínez con Lauren Sánchez

De apenas poder aprobar algunas materias, Lauren logró obtener las herramientas necesarias para su educación y terminó sus estudios con altas calificaciones, convirtiéndose en la primera periodista latina en Phoenix, Arizona frente a un espacio de televisión. "Está bien si no te va tan bien en la escuela, no quiere decir que te irá mal en la vida. Si te sacas una 'C', no es algo que te vaya a definir, sal al mundo y sueña en grande ten curiosidad", dijo como consejo a los pequeños que, como ella, están pasando por complicaciones en su aprendizaje.

Karla Martínez le preguntó a la también filántropa que qué cosa le diría a la pequeña Lauren. "Me vas a hacer llorar", dijo con la voz entrecortada. "Yo le daría un abrazo y le diría te va a ir bien y vas a hacer cosas maravillosas".

"Esa niñita creía que no iba hacer grandes cosas y lo logró", dijo. "Yo sé que hay muchos padres que se preocupan por sus hijos que tienen un problema de aprendizaje. Eso no quiere decir que no eres inteligente, simplemente eres diferente, aprendes diferente, lees diferente y está bien".

© @despiertamerica Alan Tacher y Lauren Sánchez en Despierta América

Lauren ahondó en algunos detalles de su etapa escolar, contando cómo era su día a día en la escuela. "Yo me sentaba hasta atrás, era muy callada y yo me sentía diferente, yo me decía: 'está bien ser diferente, eso es lo que te convertirá en alguien asombroso'," Y así fue, Lauren llegó lejos con su carrera como periodista y personalidad de televisión, desarrollándose en diferentes programas de televisión como So you think you can dance, Extra, Good Day LA, entre otros.

En su faceta más personal las cosas han pintado bien para Lauren, quien es la orgullosa madre de tres chicos: Nikko, Evan y Ella. Además, está comprometida con Jeff Bezos, presidente y fundador de Amazon y uno de los hombres más acaudalados del mundo.