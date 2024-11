La entrañable felicitación con la que Angélica Rivera celebró los 25 años de su hija Fernanda

A sólo unos días de celebrar la boda religiosa de Sofía Castro, la familia de la novia se encuentra de fiesta. En medio de la cuenta regresiva del enlace matrimonial, los Castro Rivera celebran este 11 de noviembre el cumpleaños número 25 de Fernanda Castro quien, desde las primeras horas de este lunes ha estado recibiendo varias felicitaciones en redes sociales. Sin duda, la más destacada fue la que le dedicó su mamá, Angélica Rivera, quien usó su cuenta de Instagram para celebrar la vida de su hija.

© IG @cristiancastro Fernanda tiene una relación única con su mamá, Angélica Rivera.

Desde muy temprano, La Gaviota usó su cuenta de Instagram para felicitar a su hija a quien le escribió: "Que todo lo hermoso que tiene el universo te abrace por siempre. Te amo con toda mi alma Blu". La actriz escribió estas líneas sobre un collage de fotos con su hija en diferentes etapas de su vida que musicalizó con la canción de Carlos Rivera, Te pedí.

En otra historia, Angélica Rivera compartió una foto con sus hijas en la que las dos traen un rojo en el cabello. Por su parte, en sus historias de Instagram, la joven cantante compartió un video del momento en el que sopló las velitas de su pastel por sus 25 años, una fecha que celebró rodeada de sus seres queridos.

© IG @fernandacastromusic Desde muy temprano, Angélica felicitó a su hija.

En el video, donde vemos a la cumpleañera usando una corona con la leyenda "Happy Birthday", escribió: "En 25 años no aprendí a apagar velitas". Fernanda acompañó estas imágenes con la canción de Billi Eillish, Bird of a feather.

El año pasado, Fernanda Castro ofreció una entrevista a ¡HOLA! Tv en la que habló de la gran relación que tiene con sus dos hermanas, Sofía y Regina: "Es un rol divertido, pero a veces es pesado, los de en medio sabemos que somos los raritos, terminamos siendo hasta los mediadores de las peleas".

© IG @fernandacastromusica Fernanda Castro es la segunda hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro.

En aquella ocasión, nos contó que su canción Más fácil es muy especial, porque sus hermanas estuvieron involucradas en todo el proceso creativo: "Me emocioné mucho, porque mis hermanas me ayudaron a contar la historia en el video, casi tal cuál como pasaron las cosas, además ella fueron las que, cuando sí pasó, me ayudaron con mi corazón roto".