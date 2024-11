Sofía Castro defiende sus declaraciones sobre el divorcio de Angélica Rivera con Peña Nieto

Si algo caracteriza a Sofía Castro es la apertura que ha mostrado al compartir algunos aspectos de su vida personal públicamente. En días pasados, Aislinn Derbez estrenó uno de los episodios de su podcast, La Magia del Caos, en el que tuvo a la joven actriz como invitada, quien se sinceró sobre la ruptura sentimental de su madre, Angélica Rivera, con el expresidente Enrique Peña Nieto, admitiendo lo difícil que esto había sido para ella, incluso más que el divorcio de sus padres. Estos comentarios causaron revuelo, razón por la cual ella ha hecho frente a estas reacciones en una reciente entrevista concedida a los medios.

© @sofia_96castro Sofía Castro.

Sofía defiende sus palabras

Dispuesta a poner punto final a la confusión, Sofía habló de los temas que abordó en el podcast de Aislinn, deslindándose de cualquier interpretación que la gente pudiera dar de sus declaraciones. “No es que haya declarado algo muy fuerte, simplemente es mi vida y es lo que viví y sé que hay cosas que a algunas gentes les incomodan, a otras no, otras me apoyan. Simplemente yo estoy contando mi vida, mis cosas, mi dolor, mis problemas y lo que he pasado para llegar hasta hoy…”, dijo durante una charla concedida a la prensa, comentarios retomados por programas como El Gordo y la Flaca.

Al ser cuestionada sobre la manera en que los comentarios del divorcio de su madre con Enrique fueron sacados de contexto, apuntó: “Yo creo que si las cosas se salen de contexto es porque la gente las quiere sacar de contexto. Yo fui muy clara y expliqué el porqué de cada divorcio y de cada duelo y de las situaciones que fueron completamente diferentes. Yo fui muy sincera y yo expliqué el por qué y no puedo decir más, no puedo hacer más que contar mis sentimientos…”, aseguró.

Sofía Castro con Angélica Rivera.

Solo desea contar su vida

Más allá de las reacciones que sus palabras puedan provocar, Sofía fue enfática al asegurar que solo busca compartir con el público sus vivencias, restando importancia a lo que los otros puedan comentar de manera negativa. “Si la gente lo quiere mal interpretar. Hubo mucha gente que lo entendió y se agradece, porque ese es un espacio para eso y creo que eso fue lo que yo intenté hacer, contar mi vida. Ahí está muy claro, cómo me dolió el divorcio de mis papás y cómo me dolió el otro divorcio, la verdad no puedo pedirle a la gente que no saque las cosas de contexto cuando todo está muy claro…”, explicó.

© Getty Images Sofía Castro.

¿Qué dijo Sofía Castro con Aislinn Derbez?

En días pasados, Sofía abrió su corazón ante los micrófonos de Aislinn Derbez, espacio en el que recordó el divorcio entre su mamá y Enrique Peña Nieto, un acontecimiento que, según afirma, fue muy difícil para ella: “Creo que esto nunca lo he dicho, pero me dolió más el divorcio de Enrique y de mi mamá que el de mis papás. Sabíamos que nunca íbamos a perder a mi papá, pero cuando viene lo de Enrique, de cómo pasó, fue de: ‘Ya lo perdí a él’ y yo sí tenía una buena relación con él, yo a él lo quise muchísimo, como un papá”, explicó.