Dos vestidos de novia y una gran fiesta, Sofía Castro comparte nuevos detalles de su boda religiosa

La ilusión es grande en el corazón de Sofía Castro, quien está próxima a celebrar su boda religiosa con Pablo Bernot, tras haberse casado con él por el civil el pasado 7 de septiembre. Mientras la fecha del esperado enlace se acerca, la actriz ha revelado algunos detalles para ese importante día, como el hecho de que será su papá, José Alberto Castro, quien la entregue en el altar, o los vestidos de novia que usará para ese especial momento en su vida, el cual la tiene muy emocionada, pero a su vez nerviosa y sensible, según ha revelado en una reciente charla concedida a la prensa.

© IG: @sofia_96castro Sofía Castro y Pablo Bernot se casarán en una boda religiosa.

Sofía cuenta los días para su boda

Aunque Sofía ha dado algunos vistazos de los preparativos de su boda, se ha reservado la fecha que ha elegido para la celebración del enlace. Sin embargo, no dudó en compartir cómo se siente emocionalmente frente a este nuevo episodio en su vida. “Muy feliz, muy contenta, la verdad muy enamorada, nerviosa obviamente porque es algo que yo creo que muchas soñamos con ese día, a nuestra forma, a nuestra manera, por eso ya se me acabaron las despedidas de soltera, estoy tristísima por eso. Yo he estado muy sensible, yo desde que me dieron anillo he estado bastante sensible…”, explicó para la prensa, declaraciones retomadas por medios como Imagen Televisión.

Sofía también está orgullosa de que sus seres queridos la acompañen en este camino colmado de ilusiones, en el que además cada uno de los integrantes de su círculo ha sido protagonista al disfrutar de sus tantas despedidas de soltera. “He compartido estos momentos con mi familia al cien por ciento. Cada quien ha tenido detalles súper importantes y súper bonitos conmigo, y la verdad es que soy muy afortunada y muy bendecida de tenerlos…”, explicó.

© Instagram @sofia_96castro Sofía Castro.

Su papá la entregará en el altar

Mientras todo va tomando forma, Sofía también tiene claro que en esta ocasión será su padre quien la entregue en el altar, pues cuando se casó por el civil fue su mamá, Angélica Rivera, quien asumió este importante rol. “Ya hemos practicado varias veces, que si con el ramo, que si no con el ramo, que si la cola. Aparte creo que yo estoy más nerviosa por él porque literal le dije: ‘Tú me tienes que agarrar, yo no me puedo caer, tú me tienes que agarrar’. No sé por qué fue tanto tema que si me entregaba mi mamá, que si me entregaba mi papá, creo que cada quien en su boda puede hacer lo que sea y yo soy lo que soy por los dos, yo quise tener esa distinción con mi mamá en el civil…”, dijo.

© IG: @sofia_96castro 'El Güero Castro' se dijo listo para la boda de su hija Sofía Castro.

Los vestidos de Sofía para el día de su boda

Aunque se reservó los detalles sobre la lista de invitados, Sofía sí habló de los vestidos que usará para ese importante día. “Para mi boda religiosa tengo un vestido precioso con una opción de un segundo porque eso fue un regalo del diseñador. Pero la verdad es que quiero no cambiarme, quiero aguantarme lo más posible, creo que es la púnica vez en tu vida que te pones un vestido así de grande y de precioso…”, explicó.