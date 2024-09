Sofía Castro pide no crear rumores en torno a su boda y aclara por qué su madre la entregó en el altar

A unos días de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot, continúan surgiendo detalles y comentarios sobre el evento, el cual ha sido definido por muchos como 'la boda del año'. En medio de la felicidad que inunda a los recién casados, la actriz ha salido a aclarar un rumor que ha persistido desde el sábado pasado; que su padre, el productor José Alberto 'El Güero' Castro no había acudido a su enlace. Estos rumores surgieron debido a que la encargada de entregar a Sofía en el altar fue su mamá, la actriz Angélica Rivera, y no su padre, como tradicionalmente se suele hacer. Pero esto, tendría un porqué, el cual la propia Sofía ha revelado, además de aclarar que su papá sí estuvo presente en su boda y que disfrutó como todos de la velada.

© @angelicariverahoficial Sofía Castro y Pablo Bernot posaron como recién casados con sus respectivas familias.

La artista explicó que ella fue quien decidió que su madre la entregara en su boda por el civil, mientras que su papá la encaminará al altar en su ceremonia religiosa, la cual está prevista para noviembre próximo.

A través de un post en Instagram stories, Sofía Castro fue clara y directa y pidió no crear rumores sobre el día más especial de su vida. La actriz acompañó su mensaje con una foto de su papá, a espaldas del altar en el que se casó con Pablo Benot. "Oigan, no hagan chismes de un día tan hermoso para mi familia y sobre todo para mí! Mi papito @elgueromx estuvo TODA la fiesta hasta la madrugada bailando conmigo y él me va a entregar el día que me case por la iglesia", escribió la joven, quien zanjó los rumores al finalizar su mensaje con la palabra: "FIN".

© @sofia_96castro Sofía Castro aclara la razón por la cual su papá no la entregó en su boda por el civil

'Así lo quise hacer'

De hecho, el mismo día de su boda, de viva voz, Sofía Castro salió de su boda para tener un breve encuentro con los medios de comunicación donde explicó que su deseo expreso fue que su mamá la entregara en su enlace civil. "Mi mamá me llevó hacia el altar legal, así lo quise hacer. Quise tener ese detalle con ella y la verdad es que como familia estamos muy contentos", dijo a los medos, entre los que se encontraba El Gordo y La Flaca (Univision).

© @elgueromex José Alberto Castro y su hija Sofía

Los rumores de la supuesta ausencia de 'El Güero' en la boda de su hija se dieron luego de que se compartieran los primeros videos de la boda. La revista Quién publicó el clip en el que se aprecia a Angélica Rivera llevando a su hija hasta el altar, y entre los usuarios causó curiosidad que el papá de la actriz no fuera el encargado de cumplir con esa tradición. Sin embargo, Sofía ya ha aclarado esto y ha dejado de lado los rumores.