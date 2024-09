Sofía Castro y Pablo Bernot se han casado por el civil en una romántica ceremonia

Luego de haberse comprometido a finales del año pasado, Sofía Castro y Pablo Bernot oficialmente se han convertido en esposos. Tal y como lo adelantaba José Alberto 'El Güero' Castro, padre de la novia, la boda por el civil se ha realizado la tarde de este sábado 7 de septiembre en la Ciudad de México; una ocasión en la que la pareja estuvo rodeada de sus seres queridos y su círculo más cercano, quienes fueron testigos del instante en el que de lo más enamorados se prometieron amor eterno, según ha detallado la revista Quién en sus redes sociales.

© IG: @sofia_96castro Sofía Castro y Pablo Bernot se han casado este fin de semana en la Ciudad de México

Como era de esperarse, Sofía ha lucido radiante y feliz en un elegante vestido largo y blanco, de corte recto y escote strapless, adornado con un sutil bordado floral a la altura de la cadera, con el que caminó hacia donde ya la esperaba sonriente y con los brazos abiertos Pablo, su ahora esposo, que decidió vestir para su gran día un traje cruzado en tono rosa, el cual combinó con una camisa blanca que llevó sin corbatín.

Las primeras fotos de la boda de Sofía Castro View post on Instagram

La encargada de entregar a Sofía en el altar dispuesto para la ceremonia civil ha sido su madre, Angélica Rivera, quien al igual que su hija, se dejó ver sumamente conmovida. La actriz lució un elegante vestido de encaje negro y de hombros descubiertos, dejando así todo el protagonismo a su famosa hija. Tras haberse encontrado con Pablo, ambos firmaron sus respectivas actas, ante la mirada de sus invitados, que emocionados no dejaron de celebrar la unión de la pareja, de acuerdo con algunos videos compartidos por el medio anteriormente citado.

El momento más emotivo de la ceremonia

Luego de sellar su amor con un beso y con la firma de su acta de matrimonio, Sofía le dedicó unas emotivas palabras a su esposo, siendo este uno de los instantes más conmovedores de la gala. "Mi amor, quién iba a decir que después de conocernos en noviembre de 2012 y de muchas idas y venidas íbamos a estar hoy aquí. Por fin llegó el día que estábamos esperando con mucha emoción y que yo he esperado toda mi vida", expresó la artista emocionada y con la voz entrecortada. "No ha sido fácil, pero juntos hemos aprendido a entendernos, comunicarnos, reír, llorar, pelearnos, reconciliarnos, aguantar la distancia, a apoyarnos en momentos buenos y no tan buenos", agregó. "Estoy muy feliz de empezar esta nueva etapa de mi vida contigo y yo te prometo ser tu lugar seguro, caminar a tu lado, escucharte y comprenderte, contarte todos mis miedos y mis éxitos. Prometo abrazarte cuando tengas un mal día y recordarte que puedes con todo. Ya no estás solo porque me tienes a mí", finalizó.

Las palabras de Angélica para su hija

Como era de esperarse, la orgullosa mamá de la novia, Angélica Rivera, no tardó en hacer eco de este momento tan especial en la vida de su hija a través de sus redes sociales, donde compartió algunas fotografías de la boda, en las que también pudimos ver al 'Güero' Castro y a los padrede Pablo, posando como la familia que ahora son. "Mich, gracias por ser una hija maravillosa. ¡Estoy segura que serás una esposa y madre ejemplar! Felicidades a los dos. LOS AMO", expresó emocioanda la exprimera dama de México.