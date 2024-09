El 'Güero' Castro confirma que su hija Sofía Castro se casará este fin de semana

La cuenta regresiva ha empezado para Sofía Castro y Pablo Bernot, quienes después de haberse comprometido, a finales de 2023, están tan solo a unos días de convertirse en marido y mujer. Algo que el orgulloso padre de la novia, José Alberto 'El Güero' Castro, ha confirmado en un reciente encuentro con la prensa, en el que visiblemente ilusionado se dijo listo para la boda de su hija, la cual se celebrará el próxio sábado 7 de septiembre.

© IG: @sofia_96castro 'El Güero Castro' se dijo listo para la boda de su hija Sofía Castro

Fue durante la presentación a la prensa de la telenovela Las Hijas de la Señora García, en la que el famoso productor dio un recorrido por la casa en la que se desarrollará la historia, que no pudo evitar las preguntas relacionadas con la próxima boda su hija. Y aunque evitó entrar en mayores detalles, al final terminó por confirmar la fecha en la que se llevará a cabo la esperada celebración. "´¿Ya está listo para la boda del sábado?", preguntó uno de los reporteros, a lo que el productor respondió con emoción. "Ya estoy más que listo, hasta estoy más flaco, contento", dijo con una sonrisa en el rostro, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

© @sofia_96castro Sofía Castro y Pablo Bernot con sus padres

Y aunque no especifícó si este fin de semana se llevará a cabo la boda religiosa o solo por el civil, José Alberto se dijo muy feliz de poder ser parte de este día tan importante para su hija y su familia, por lo que por ahora su única prioridad es que su hija esté bien y contenta. "El regalo más grande es verla a ella feliz", finalizó.

El emotivo detalle que 'El Güero' Castro le dio a su hija previo a su boda

Sin duda alguna, el corazón de José Alberto Castro se encuentra repleto de emociones encontradas. Y es que además de la emoción que le causa el saber que su hija Sofía Castro se encuentra a un paso de pasar por el altar, la nostalgia también se ha hecho presente en estos días. Algo que se vio reflejado en el emotivo obsquio que le hizo a su hija a tan solo unos días de su boda, el cual llevaba guardando desde el día en el que Sofía llegó al mundo.

Según reveló la actriz en una historia de Instagram, hace unos días salió a comer con su papá a un lujoso restaurante, donde recibió el regalo del productor. "Mi papá compró esta botella de vino cuando yo nací (la botella es de mi año) y la guardo para algún momento especial o para cuando me vaya a casar y pues llegó el día así que hoy me invitó a comer y ¡¡¡la vamos a abrir porque ya casi me caso!!! Ay luv you daddy!”, reveló la intérprete.