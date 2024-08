Sofía Castro, conmovida con el preciado detalle de su padre a poco tiempo de casarse

A poco tiempo de convertirse en una mujer casada, Sofía Castro ha tenido la dicha de vivir este instante acompañada de sus seres queridos. Entre sus tantas despedidas de soltera y viajes a varias ciudades para la elección de sus vestidos de novia, la actriz ha disfrutado de momentos especiales de convivencia con sus padres; Angélica Rivera, su cómplice en la planeación de este enlace, así como su papá, José Alberto Castro, quien en un reciente encuentro con su hija sorprendió a la joven con un significativo presente. Conmovida, Sofía mostró el extraordinario detalle de gran valor sentimental, y que sin duda formará parte de sus recuerdos más entrañables.

© @elgueromex José Alberto Castro está feliz por la próxima boda de Sofía.

¿Qué le regaló ‘El Güero’ a su hija Sofía?

Ante la llegada de un momento familiar único para los Castro Rivera, el productor televisivo preparó un brindis, un evento cuya planeación, podría decirse, se llevó a cabo tiempo atrás, en el 96, para ser exactos, año en el que Sofía, la primogénita, llegó al mundo. Con el sentimiento a flor de piel, la joven intérprete reveló el especial regalo; una botella de vino producida en 1996, acompañada de una promesa la cual ha sido cumplida 28 años después; abrirla con motivo de una gran celebración; su inminente boda con Pablo Bernot.

Cercana como suele ser a sus seguidores, Sofía mostró en sus historias de Instagram una fotografía de la preciada botella, relatando un poco de su historia y feliz de que de su padre haya tenido tan profundo gesto con ella. “Mi papá compró esta botella de vino cuando yo nací (la botella es de mi año), y la guardó para algún momento especial o para cuando yo me fuera a casar, y pues llegó el día. Así que hoy me invitó a comer y la vamos a abrir, porque ya casi me caso. Te amo, papá”, escribió la intérprete en la fotografía.

© @elgueromex Sofía mostró el vino que su padre compró el año en que ella nació.

El preciado vino con el que brindó Sofía y su padre

En la imagen, Sofía sostiene una botella de vino italiano producido por Sassicaia. De acuerdo con la etiqueta del mismo, “1996” es el año de producción, por lo que su valor podría estar por encima de los 10 mil pesos mexicanos, esto debido a los años de envejecimiento del mismo. De esta manera, la actriz hace honor al gran instante que vive, emocionada por dar este importante paso de la mano de su prometido, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de estos últimos años.

© @sofia_96castro José Alberto Castro y Sofía mantienen una fuerte complicidad.

El apoyo de sus padres

Sofía disfrutó de una comida con su papá, quien ha sido muy cercano a ella a lo largo de su vida, especialmente ahora que está a punto de llegar al altar. Así mismo, se siente afortunada por contar con el apoyo de su madre, Angélica Rivera, quien está muy involucrada en apoyarla y guiarla durante los preparativos de la boda. De hecho, la joven le dedicó unas palabras a su madre, enteramente agradecida por su compañía y cariño. “Sin ti, nada sería posible. Solo tú lo sabes, te amo. Gracias, gracias, gracias. Eres por mucho la mejor mamá del universo entero. Qué suertuda y bendecida soy de tenerte, mi Gaviota. Que me seas eterna por siempre”, escribió hace unos días en redes.