Laura Zapata reacciona al fallecimiento de su hermana Ernestina: 'Que Dios la perdone'

Dispuesta a dejar las diferencias que las distanciaron en el pasado, Laura Zapata lamentó la dolorosa partida de su hermana Ernestina Sodi, quien permaneció hospitalizada 22 días en terapia intensiva a consecuencia de un infarto. Luego de que Camila Sodi confirmara el deceso de su madre, Zapata compartió sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, un espacio en el que la actriz reiteró su cariño por Ernestina y su familia, a quienes acompaña en esta etapa de duelo a pesar de no haber sido informada de lo sucedido, según comentó.

© IG: @laurazapataoficial Laura Zapata.

Las palabras de Laura a su hermana

Con total apertura, Laura concedió a la prensa una entrevista a las afueras de su domicilio, espacio en el que expresó su dolor por lo sucedido. “Yo creo que lo que está pasando es la vida y solamente es una prueba de lo que es la vida, que todos tenemos que pasar y todos tenemos que enfrentar. Ha sido una cosa muy dolorosa, de alguna manera triste, me ha dado mucha pena que Ernestina haya partido a los 64, donde, según yo, tenía mucha vida por delante, muchas cosas por hacer…”, dijo, declaraciones retomadas por medios como el programa Hoy.

En esa charla, Laura honró la memoria de Ernestina, a quien le deseó una grata partida. “Lo único que puedo decir es que Dios la acompañe, que Dios la bendiga, que tenga un regreso a casa lleno de luz, lleno de cariño y que vuele alto y que Dios la perdone y la reciba en sus brazos, en su casa…”. Así mismo, envió un mensaje a su familia. “A sus hijas, a sus nietos y a su familia les deseo resignación y les deseo alegría por la nueva vida que ella ahora está empezando…”.

© Getty Images Ernestina Sodi.

No fue informada del deceso

Laura además reveló cómo que se enteró de lo sucedido, pues asegura que la familia de Ernestina nunca le informó sobre la partida de su hermana. “No me han informado a mí eso. Me enteré porque me hicieron muchas llamadas telefónicas, porque mi teléfono estaba sonando de una manera que no sonaba constantemente. Esto que ya la consciencia sabe, dije: ‘Debe ser algo de Ernestina’, y efectivamente…”, explicó. “No he recibido ninguna llamada de ellas, yo le envié un mensaje a la única que se acercó y que vino al velorio de mi abuela, Marina, la única que pidió una prenda de mi abuela, el único teléfono que tengo y que no tengo bloqueado, es el de Marina. Yo le mandé un mensaje y el último mensaje que yo le mandé a Marina fue el lunes…”.

© Getty Images Laura Zapata.

La actriz incluso mostró ante las cámaras un largo mensaje que mandó a Marina, también hija de Ernestina, aunque no obtuvo respuesta. “Como ustedes comprenderán, a no respuesta, no insistencia, entonces respeto absolutamente la postura de cada una de sus hermanas, de su familia, de sus amistades. Yo estoy aquí con mi familia, Zapata O’Farril, Breton, están aquí acompañándome… Estoy a la espera de saber en dónde están para enviar una corona en nombre de la familia Sodi Zapata, de mis hijos y de su madre…”, expresó en la conversación.