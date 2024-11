Laura Zapata se conmueve hasta las lágrimas con el mensaje de su sobrina Camila Sodi

Ante la adversidad, la familia de Ernestina Sodi, hospitalizada desde hace 22 días, se mantiene unida en oración por su salud. En medio de este complicado momento, Laura Zapata, hermana mayor de la historiadora, ha decidido dejar atrás las diferencias entre ellas y mantenerse cercana a los suyos, así lo confesó a la prensa, en un encuentro en el que aseguró, no puedo evitar las lágrimas al leer el conmovedor mensaje que su sobrina, Camila Sodi, compartió hace unos días en redes sociales, en el que aseguró que, a pesar de la delicada situación de su mamá, siente su espíritu inquebrantable.

© Getty Images La actriz confesó que se ha puesto a las órdenes de sus sobrinas, Camila y Marina.

El mensaje que le rompió el corazón

La actriz confesó que le partió el corazón leer el mensaje que Camila le escribió a su mamá: "Acabo de hace como dos o tres días, algo que ella escribió que dice: 'Dejé de pelearme con la realidad', después de leer ese mensaje sí lloré y sí me dolió muchísimo, porque sé que están pasando por un momento muy difícil".

La mayor de las hijas de Yolanda Miranda, se mostró solidaria ante el momento que están viviendo sus sobrinas: "Yo me imagino que para hacer eso, Camila tuvo que... no sé, sobreponerse ante el dolor". Confesó que, a pesar de haberse puesto a disposición de su familia, ha querido darle su espacio: "Me entero a través de la noticia, de la prensa, espero que vaya mejorando y que Dios la ayude".

© IG: @camilasodi_ Confesó que lloró al leer mensaje que su sobrina Camila Sodi le escribió a Ernestina.

Cercana a su familia

Zapata aseguró que, sus oraciones, están dedicadas a su hermana: "Rezo todas las noches por ella y de repente me descubro diciendo: 'Ernestina sálvate, Ernestina sálvate'". Hace unos días, en entrevista para un medio americano, la actriz reveló que le envió un mensaje a Ernestina a través de su hija: "No tuve respuesta, pero le pedí a su hija Mariana que, al oído, le dijera que la quiero mucho y que todo lo nuestro quede en el pasado y en el olvido, que lo importante es que ella se salve".

Sobre la visita de Thalía a México, Laura aseguró que no se ha contactado con ella, pues entiende que este viaje a nuestro país, tiene un objetivo muy especial: "Vino a hacer su promoción y a ver a su hermana Ernestina", comentó.

© Getty Images Ernestina Sodi lleva 22 días hospitalizada en el ABC de Santa Fe.

Thalía pide ayuda a su 'ejercito' de seguidores

Por su parte, hace unas horas, Thalía usó una de sus historia en Instagram, donde cuenta con más de 21.8 millones de seguidores, para solicitar nuevamente donantes: "Mis amados, si tienen en su corazón la intención de poder ayudarnos, se los vamos a agradecer inmensamente. Necesitamos donación de sangre y plaquetas en el Hospital ABC de Santa Fe, a nombre de mi hermana Ernestina Sodi. Estaremos profundamente agradecidos, gracias por escucharnos y ayudarnos en estos momentos", se lee en su mensaje que también fue publicado en las redes de sus sobrinas.