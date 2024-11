Con el corazón en la mano, Camila Sodi sigue cuidando a su mamá: 'Siento su espíritu inquebrantable'

Este lunes se cumplen 18 días desde que Ernestina Sodi fue ingresada de emergencia al hospital ABC de Santa Fe, ubicado en la Ciudad de México, donde se encuentra luchando por su vida, luego de sufrir un infarto al miocardio. Con el corazón en la mano, su hija mayor, Camila Sodi, compartió esta mañana con sus seguidores de Instagram, un emotivo mensaje en el que expresó un poco de su sentir ante esta dura situación que ha decidido poner en manos de Dios, mientras se entrega al cuidado y compañía de su mamá quien, pese a la adversidad, sigue dando lecciones de fortaleza y resiliencia.

© Getty Images La actriz dio a conocer que su mamá sigue en el área de terapia intensiva.

El estado de salud de Ernestina Sodi

Por el mismo medio por el que la semana pasada, Camila Sodi solicitó a sus seguidores donares de sangre, la actriz se sinceró sobre el duro momento que atraviesan, en el que, el amor del resto de su familia ha sido primordial para hacer frente al problema de salud que mantiene a Ernestina Sodi en el área de terapia intensiva, una zona de la que no ha podido salir desde su internamiento, según reveló su primogénita.

A pesar de que el pronostico médico de su mamá, sigue siendo reservado, Camila confía en que se recupera: "Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días... Hace días dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia. Veo y siento su espíritu, inquebrantable", escribió en la primera parte del emotivo mensaje.

© IG: @camilasodi_ En la adversidad, Camila reconoce que sigue aprendiendo de la fortaleza de su mamá.

En este texto, la actriz resaltó el apoyo que ha recibido de sus seres queridos en estos momentos donde ella está entregada al cuidado de su madre: "Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto", añadió.

© IG @_matriarca_ En este momento, Ernestina Sodi cuenta con el cuidado y apoyo de sus dos hijas, Marina y Camila Sodi.

El amor de su familia

Por último, Camila hizo una reflexión sobre cómo, a pesar de la dura situación, Ernestina Sodi sigue mostrando su amor por la vida, luchando por recuperarse, mientras sus hijas la cobijan como amor: "No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo sólo la acompaño con mi presencia, plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome", finalizó.

Además del conmovedor mensaje de Camila Sodi sobre la salud de su mamá, en las últimas horas, trascendió que Thalía, hermana de Ernestina Sodi, fue captada en la Ciudad de México, hasta donde se trasladó para estar cerca de su familia, sobre todo de sus sobrinas, Camila y Marina, quienes están haciendo frente a esta