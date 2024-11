Conmovida, Thalía habla por primera vez en televisión de la situación de su hermana Ernestina

Desde hace unos días, Thalía aterrizó en la Ciudad de México no solo para cumplir con su basta agenda de trabajo, sino también para permanecer junto a su hermana, Ernestina Sodi, quien atraviesa un delicado episodio de salud que la ha llevado a permanecer hospitalizada desde hace varios días. Durante esta visita, la cantante también dispuso parte de su tiempo para conceder un par de entrevistas a la televisión, por lo que se reunió con Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, para conversar de los últimos acontecimientos en su vida. Sincera, la también actriz agradeció por las muestras de afecto recibidas en este instante agridulce en el que la fe ha sido su mayor motor.

© @thalia Thalía agradece el apoyo incondicional de sus fans.

Thalía, agradecida por las oraciones a su hermana

La mañana de este 6 de noviembre, Andrea presentó en el matutino Hoy su conversación con Thalía, una grata experiencia en la que ambas pudieron compartir y saludarse nuevamente después de un tiempo. Emocionada por el lanzamiento de su disco titulado Navidad Melancólica, la cantante también se sinceró sobre el reciente episodio por el que atraviesa su círculo cercano tras lo sucedido a su hermana Ernestina, mamá de sus sobrinas Camila y Marina.

Con el corazón en la mano, Thalía se refirió a esta situación y agradeció a todos aquellos que han elevado oraciones por la salud de Titi, como ella la llama de cariño. “Este es un pequeño momentito para agradecerle a toda la gente por sus oraciones que han tenido para mi hermana, para mi familia y para todo. Lo que está pasando con mi güerita, mi Titi, y entonces yo quiero agradecerles a todos, de verdad, porque las oraciones tienen poder. El poder de la oración va más allá de cualquier cosa…”, dijo visiblemente conmovida en un instante de la charla.

© Getty Images Ernestina Sodi

Una amistad de años

Para Andrea, no hay mayor orgullo que forjar sanas relaciones con quienes ha coincidido en el medio del espectáculo, y Thalía es una de esas personas con quien ha forjado una cercanía desde hace ya varios años. “Nosotros tenemos muchísimos años de conocernos. Con todos los Timbiriches de una u otra forma he estado cercana o he trabajado con ella, o con ellos, con alguno. Entonces con Thalía hay una historia bonita, nos contactamos vía redes, vía mensajitos, pero dentro de todo la vi tranquila, con una sonrisota, con una buena actitud…”, dijo en otro momento la presentadora al reunirse con la prensa a las afueras de Televisa, declaraciones retomadas por Telemundo.

© @thalia Thalía y Andrea Legarreta.

Finalmente, Andrea habló de la empatía que tiene por Thalía en estos momentos en los que la intérprete ha recibido enormes muestras de afecto. “Yo creo que al final la actitud y el cariño lo dice todo. En varios momentos está el tomarnos de la mano, el abrazarnos, saber que al final, te dediques a lo que te dediques, al final pasamos todos por momentos duros, por momentos de vulnerabilidad, de temor. A mí cuando me preguntan de mi mamá o de mi sobrino, o de las pérdidas que uno va teniendo de gente que amas, pues es lo que yo digo, al final a todos nos va a pasar, vamos a tener el luto o vamos a ser el luto de alguien. De eso está hecha la vida. yo creo que Thalía tiene una gran actitud y una gran resiliencia y está ilusionada por todo lo que viene. Ella ama venir al país y también se da sus escapadas sin que nos enteremos…”, finalizó.