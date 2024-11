Laura Zapata se acerca a su familia tras la hospitalización de su hermana Ernestina

A más de 15 días de la hospitalización de Ernestina Sodi, su hermana mayor, Laura Zapata, de quien hace años está distanciada, habló con la prensa sobre la difícil situación que atraviesa el clan. A pesar de las diferencias entre ellas, la actriz consideró que es momento de mantener la cordialidad y unión familiar, de hecho, dio a conocer que se acercó a sus sobrinas, Marina y Camila Sodi, para mostrarles su apoyo. Reveló que se encuentra en oración por la vida de su hermana quien, según mencionó, se encuentra intubada, en el área de terapia intensiva.

© Getty Images Ernestina Sodi se encuentra hospitalizada desde el pasado 18 de octubre.

Eleva una oración por la vida de su hermana

Sincera, la actriz habló con los medios de comunicación sobre la noticia del infarto de Ernestina: "Yo creo que no cuando pasa una desgracias las cosas se borran, pero definitivamente, hay que orar por ella, es una gente joven, yo me imagino que tiene muchas cosas por delante, tiene dos hijas, tiene nietos y a los 64 años nadie merece quedarse en esa línea", dijo.

Para Laura enterarse de la hospitalización de su hermana fue duro: "Me dio mucha tristeza, porque es una mujer muy joven". La actriz contó que se enteró de la noticia a través de uno de sus hijos, quien coincidió en el hospital con sus primas: "Ellos sacaban a mi ex marido del hospital ese domingo. Me dice mi hijo: 'Ma, fíjate que estábamos sacando a mi papá del hospital, pero me encontré a mis primas y una de mis primas me dijo: 'Gracias por venir', pero yo no sabía de qué estaba hablando'", contó.

© IG @_matriarca_ La actriz reveló que se acercó a sus sobrinas, Marina y Camila Sodi, hijas de Ernestina, para mostrarles su apoyo.

El acercamiento con sus sobrinas

Una vez que las hijas de Ernestina le compartieron a su primero los detalles del estado de salud de su mamá, se lo comunicó a su madre: "Ahí enteré que Ernestina había tenido infarto, que se le había reventado la vena aorta, que estaba intubada. A partir de este momento yo lo único que puedo hacer por ella es orar por su salud, por ella y por sus hijas".

Aunque la relación entre Laura Zapata y el resto de sus hermanas está fracturada, la actriz no dudó en escribirle a una de sus sobrinas para mostrarle su apoyo, la gran sorpresa fue que le respondió Camila, de quien también estaba distancia, para agradecerle por el gesto: "A Marina, que es la única que asistió al velorio de mi abuela y la única que pidió una prenda de mi abuela como recuerdo, yo le mandé un mensaje le puse: 'Marina siento mucho lo que le pasa a tu mamá, aquí estoy presente, estoy orando por ella'. No me contestó Marina, porque estaba hablando con los médicos, me contestó Camila y me dijo: 'Muchas gracias, soy Cam, muchas gracias por preocuparte'".

© Getty Images Laura Zapata confesó que, desde que se enteró de la situación se puso a orar por la salud de Ernestina.

La familia unida por la recuperación de Ernestina

Laura aseguró que se puso a disposición de las jóvenes Sodi, quienes se encuentran con su mamá en el hospital desde el primer momento: "Yo le puse: 'Aquí estoy pendiente si hay alguna otra noticia, y si consideran que necesito saberla, con mucho gusto estoy pendiente". Mientras recibe nuevas noticias del estado de salud de su hermana, la actriz se encuentra orando por su salud: "Estoy en oración por su vida".

Debido al delicado estado de Ernestina, Laura reconoció que ha puesto en manos de Dios esta situación: "La oración es lo único que puede salvar a Ernestina, que Dios la cuide y la proteja y que no tenga secuelas, que es lo más importante". Por último, la actriz aseguró que no existe ningún resentimiento hacia su hermana, con quien comenzaron los conflictos, poco tiempo después de que ambas fueron víctimas de la delincuencia, en el año 2002: "No hay qué perdonar, no tengo nada qué perdonar", finalizó.