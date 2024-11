Itatí Cantoral habla contundente sobre su vida sin una pareja: 'Me siento muy feliz de no tenerla'

A lo largo de los años, Itatí Cantoral ha podido vivir experiencias románticas de las que hoy atesora grandes aprendizajes. Luego de un periodo de soltería, la actriz tiene claro que, en los asuntos del corazón, no descartaría darse una oportunidad para emprender su vida en pareja, aunque también valora mucho ser dueña de su propio tiempo para estar pendiente de sus hijos; María Itatí y los gemelos Eduardo y Roberto, así como también de su carrera sobre los escenarios, ahora motivada por su reciente protagónico en la obra de teatro Cabaret, en la que interpreta el papel de Sally Bowles.

© Getty Images Itatí Cantoral

Itatí, contundente sobre la idea de tener pareja

Amable como suele ser, Itatí habló de la postura que asume en estos instantes de su soltería, etapa en la que tampoco ha descartado compartir con alguien su día a día. “Ganas de tener una pareja, ¡claro que sí! Pero ¿sabes qué? Me siento muy feliz de no tenerla. Como ya tuve muchas no me siento tampoco una mujer amargada ni solterona, no sé, creo que es una decisión…”, dijo sincera durante su visita al programa televisivo De Primera Mano, espacio en el que reconoció que los galanes no suelen acercarse a ella.

Al ahondar en sus declaraciones, Itatí puso de frente el privilegio de encontrarse sola, aunque fue enfática al referirse a la idea de estar acompañada. “Ha cambiado la vida, ha cambiado y ahora se puede ser feliz de manera independiente. Se oye muy fuerte pero yo me siento una mujer plena y realizada y no tengo un compañero, pero no quito que el compañero sería lo máximo. Esa compañía, ese sentirte con una pareja…”, dijo en otro momento de la plática, en la que se dejó ver relajada y con la mejor actitud.

© Getty Images Itatí Cantoral

Pendiente de sus hijos

Para Itatí, permanecer al cuidado de sus hijos es uno de los aspectos más importantes dentro de las tareas de su vida cotidiana. De hecho, la actriz ha hablado de cómo esta prioridad la ha llevado a tomar la decisión de postergar el plan para tener pareja. “Ahora, es complicado, yo tengo una hija de 16 años, dos hijos saliendo de la universidad y una carrera, entonces no tengo tampoco mucho tiempo de inversión en ese proyecto, pero ya le invertiremos ahí a las redes…”, dijo durante la charla.

© @itatic_oficial Itatí Cantoral y sus hijos.

Sobre este punto, Itatí fue muy enfática sobre todo por la cercanía que mantiene con su hija María Itatí, de 16 años. “A mí me da miedo perder un poco mi tiempo en mi hija, por ejemplo, tengo que estar tan pendiente de los novios de mi hija que no me da tiempo de ponerme al pendiente de los míos. No soy celosa pero sí respetuosa, no quiero que nadie le haga daño a mi hija…”, explicó la actriz, quien ha sido muy transparente al abordar aspectos de su vida personal públicamente. Mientras tanto, está feliz por sus nuevos retos profesionales en teatro, una de sus grandes pasiones en la que ha destacado por varios años.