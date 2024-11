Tenoch Huerta nos comparte su primer posado junto a sus hijas

¿Cómo es un día de Tenoch como padre?

Fíjate que, por ejemplo, con la grande, la semana que me toca, me levanto temprano con ella, le hago el desayuno, le preparo su 'lunch', reviso que recoja su cuarto, que se lave los dientes, que tenga listas sus cosas, y una vez que llegan por ella, la entrego. Yo desayuno, me voy al gimnasio y hago mis cosas. Y ya con la chiquita, que su mamá trabaja un montón, afortunadamente, en la mañanita paso por la grande, la dejo en el transporte y me lanzo por la chiquita, y me la llevo al kinder, o su mamá la deja en el kinder y yo paso por ella a la salida, la llevo a la casa, vamos al mercado, y le preparo de comer lo que me pida. Y en lo que la comida está lista, llega la grande.



Nos sentamos a comer, vemos tele un rato, les mando a hacer su tarea, bueno, la bebé esta en el kinder, pero jugamos, me las llevo al parque, saco a pasear a la perra con las niñas. El estar presente ahí con ellas me alivia el alma. Cuidar a alguien también es bonito, dedicarle a alguien más tu tiempo y tu energía.