Manuel García-Rulfo: nos adentramos al mundo de uno de los actores más prolíficos y exitosos de la actualidad

¿Cómo llega a ti la propuesta de ‘Pedro Páramo’? ¿Y qué fue lo que pensaste?

“Pues llega por medio de los productores, Stacey y Rafa, que son muy buenos amigos míos y me comentaron hace mucho: ‘Oye, estamos viendo ‘Pedro Páramo’, estaría increíble ver si te interesa. Y poco a poco me dijeron que Rodrigo la iba a dirigir. Entonces se me acercaron. Tuve una cita con Rodrigo, hice audiciones con él, platicamos del personaje. Me gustó mucho la línea que Rodrigo agarró para ‘Pedro Páramo’, que como bien dices está súper apegada a la novela, sobre todo con los diálogos.

En las pláticas que tuve con él estaba muy clavado, muy interesado en hablar conmigo y hacer un ‘Pedro Páramo’ que no fuera el tirano, porque cuando lo lees, pues sí es un hijo de su madre. Rodrigo se interesó mucho en encontrar de su lado humano, no interpretarlo como un tirano, sino clavarnos mucho en el amor que tiene él por ‘Susana San Juan’, y que es un niño dolido, soñador, enamorado, que al no ser correspondido pues voltea la ciudad. Y es por ese amor no correspondido. Se me hizo muy, muy lindo eso y no hacerlo como el machote tirano y sí tener estas cosas súper sensible. Un ‘Pedro Páramo’ vulnerable que hace todo eso por no ser correspondido”.