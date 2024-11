Directo, Raúl Araiza reacciona a las recientes declaraciones de su hija Camila sobre la idea de ser madre

Si de algo se siente orgulloso Raúl Araiza es del apoyo incondicional que brinda a sus hijas. Para el conductor del programa televisivo Hoy la familia es primordial y siempre estará ahí para acompañar a los suyos en lo que se necesite. Así lo reiteró el presentador al hacer frente a las recientes versiones de su hija Camila, quien en días pasados aseguró a una publicación de circulación nacional que desea ser mamá junto a su pareja por la vía in vitro. Abierto a despejar las dudas y a responder sin filtros, el intérprete abordó así este tema que ha generado conversación entre sus seguidores.

¿Qué ha dicho Araiza?

Amable como suele ser en sus encuentros con los medios, Raúl respondió a lo retomado por los reporteros a partir de las declaraciones de su Camila, quien además asegura estar feliz de vivir una vida en pareja. “No me entero nunca. No sé, por la vía que sea estaría bueno porque sí me gustaría. Todo hablamos, mis hijas y yo hablamos todo. Luego yo se los recrimino, les digo: ‘¿Y qué? ¿Hasta que esté en silla de ruedas? (voy a tener nietos)’…”, reveló el presentador en una charla, declaraciones retomadas por Edén Dorantes para su canal en YouTube.

En ese sentido, Araiza aseguró ser muy respetuoso con las decisiones de sus hijas, tomando en cuenta que las actuales generaciones tienen otra manera de asumir la vida y las decisiones ligadas a lo sentimental y familiar. “A sus tiempos, sí, va cambiando mucho lo que quieren los jóvenes, que si viven juntos, que si no se casan, que si sí, que si no. Yo lo respeto mucho…”, expresó el actor en su encuentro con los medios, feliz de que la comunicación con sus hijas sea enteramente efectiva, como lo ha sido con Camila. “Ella y yo hablamos muchísimo, Camila. Mientras las hagan felices, o no, si no quieren (tener hijos), pues tampoco… El chiste es verlas felices”, dijo.

¿Qué dijo Camila?

Camila hizo su debut recientemente sobre los escenarios en el concepto de Teatro en Corto, espacio en el que se tomó un tiempo para conversar sobre sus deseos de tener familia. “Con el tiempo me encantaría ser mamá…”, dijo a TVNotas, espacio en el que se refirió a las opciones para hacer esto posible. “Ahí está in vitro. A mí me encantaría pasar por la experiencia del embarazo. De la manera más natural que se pueda. Estaría increíble…”, dijo la joven durante el encuentro en el que habló como nunca de estas inquietudes presentes al día de hoy en su vida.

Otro de los aspectos que llena de orgullo a Camila es el apoyo que le ha brindado su papá a lo largo de todos estos años. La joven quiso ser enfática con eso para explicar que Raúl Araiza nunca se aparta de ella cuando lo necesita. “Es hermoso, en todos los ámbitos nunca me ha faltado mi papá”, dijo Camila, quien disfruta de su romance con una joven de nombre Paulina, quien por cierto fue vista durante su debut en teatro.