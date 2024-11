A un tiempo de su ruptura, Claudia Martín revela si por fin está abierta al amor

Cinco meses atrás, Claudia Martín y Hugo Catalán terminaron su noviazgo de poco más de dos años. A pesar de esta ruptura, los actores quedaron en buenos términos, según ha compartido Martín en una reciente charla, feliz por el instante de felicidad y estabilidad que rige su vida. Con el corazón en la mano, la intérprete de melodramas, ahora enfocada en su participación dentro de la telenovela Juegos de Amor y Poder, ha revelado cómo se siente y si es que estos instantes está abierta a darse una nueva oportunidad en el amor, una circunstancia en la que parece tener todo claro.

© @claudia3martin Claudia Martín.

¿Claudia está abierta al amor?

Amable como suele ser, Claudia concedió una entrevista al programa televisivo Hoy, espacio en el que se sinceró sobre el fin de su noviazgo con Catalán, algo que dieron a conocer en su momento a través de un comunicado. Tras pasar la página de ese episodio, la actriz contó: “Era un momento y un ciclo que ya teníamos que cerrar con Hugo y siempre le voy a desear lo mejor, él también a mí y eso es lo importante, que acabamos en paz…”, explicó durante la entrevista en la cual se dejó ver sonriente y motivada por los nuevos giros que ha dado su vida, especialmente en los temas relacionados con el trabajo.

Video relacionado

Al ahondar en sus declaraciones, Claudia habló con total apertura de su postura sobre el amor. A pregunta expresa sobre si desea o no darse una nueva oportunidad en ese sentido, dijo: “Yo nunca voy a cerrarme a decir: ‘El amor no es para mí’. No sé, como que siento que me gusta avanzar en mi vida, aprender de lo que viví, de lo que ocurrió y por supuesto que sí…”, dijo de manera contundente para despejar así todas las dudas que existen entre quienes han seguido de cerca su carrera.

© @claudia3martin Claudia Martín.

Los días de Claudia en la soltería

Para Claudia, la soltería ha sido una etapa colmada de gratas experiencias. Sincera, ha hablado anteriormente de cómo ha sido para ella transitar por este periodo de cambios, en el que ha contado con el apoyo incondicional de sus seres queridos. “Yo estoy muy bien, creo que siempre voy a buscar estar mejor yo, buscar la forma de hacerlo. Entonces ahorita estoy viendo a mis amigos, saliendo mucho, haciendo mis cosas, retomar también mi vida, porque muchos meses de estar en el set…”, dijo en junio pasado durante una entrevista concedida a los medios de comunicación, declaraciones retomadas por Radio Fórmula.

Claudia Martín.

En aquella conversación, Claudia también desmintió que su romance con Catalán haya concluido por alguna tercera persona, así como por otras circunstancias que en su momento llegaron a comentarse. “No hubo terceros como empezaron a decir, no hubo gritos, nadie mantenía a nadie, ya sé que a veces quieren buscar alguna razón pero en realidad fue eso, que él tenía una forma de ver la vida distinta y llegó el momento de cada quien tomar su camino…”, explicó la actriz, quien ha asumido con total apertura este tema públicamente.