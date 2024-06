A un tiempo de su ruptura amorosa, Claudia Martín afirma: 'Nunca he sido amiga de mis ex'

Con nuevos bríos, Claudia Martín asume esta etapa, en medio de sus éxitos profesionales y de los giros que en el aspecto sentimental ha dado su vida. En días pasados, la actriz comunicó el término de su romance con Hugo Catalán, situación que desencadenó una ola de rumores a los que ella hizo frente en una charla con la prensa. Ahora, la actriz, protagonista de la telenovela El Amor No Tiene Receta, ha revelado cómo se encuentra, segura también del lugar que suele dar a sus ex amores, pues reconoce que luego de sus rupturas no da seguimiento a una amistad.

© @claudia3martin Claudia Martín asegura sentirse bien mientras disfruta de su soltería.

Los días de Claudia en la soltería

Amable como suele ser, Claudia concedió una entrevista a los medios durante su asistencia a un evento público, espacio en el que habló de cómo se encuentra a un tiempo de haber terminado con Hugo. “Yo estoy muy bien, creo que siempre voy a buscar estar mejor yo, buscar la forma de hacerlo. Entonces ahorita estoy viendo a mis amigos, saliendo mucho, haciendo mis cosas, retomar también mi vida, porque muchos meses de estar en el set…”, dijo la actriz, declaraciones retomadas por medios como Radio Fórmula.

A propósito de lo que se comentó sobre su rompimiento, Claudia echó por tierra todos esos dichos. “Bien, estuvo bien, ahora sí que de la mejor manera posible (terminamos), no hubo terceros como empezaron a decir, no hubo gritos, nadie mantenía a nadie, ya sé que a veces quieren buscar alguna razón pero en realidad fue eso, que él tenía una forma de ver la vida distinta y llegó el momento de cada quien tomar su camino…”. En ese espacio, se le cuestionó si era cierto que por no tener el mismo deseo de casarse todo se había complicado entre ellos, a lo que respondió: “No estoy ni abierta y tampoco empecinada a algo así, creo que cuando tiene que ser se da de manera natural entre dos personas, y si aquí no sucedió no pasa nada, no fue esa la razón, hubieron otros factores y eso ya nos lo reservamos él y yo…”, dijo.

© @hugocatalan Claudia Martín hizo frente a los rumores de su ruptura con Hugo Catalán.

No es amiga de sus ex

En su encuentro con los reporteros, Claudia fue muy sincera al revelar cómo asume su vida con respecto a sus ex amores, pues a lo largo de estos años ha sido muy clara en ese sentido, según confiesa. A pregunta expresa sobre si en este caso el amor se ha transformado y preservará una amistad con Hugo, apuntó: “Mira, por lo pronto, yo nunca he sido amiga de mis ex, entonces no sé la gente que lo hace, yo no. Pero sí le deseo lo mejor y también estoy segura que él a mí, yo sé que él está bien, eso es lo importante y yo también, así que es lo mejor para los dos…”, dijo.

© @claudia3martin Claudia Martín le ha deseado lo mejor a su exnovio.

Finalmente, Claudia hizo énfasis en la versión que circuló sobre que su rompimiento se había debido a las diferencias económicas entre ambos, algo que Claudia nuevamente desmintió. “Nos empezaron a colgar muertitos, para nada, cada quien gana su propio dinero, el trabaja desde toda la vida, 20 años y nada de eso. Yo respeto cada quien su carrera y nunca ocurrió algo así…”, contó.