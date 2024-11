Selena Gomez pone un alto a las críticas sobre su cuerpo y revela que padece SIBO

En más de una ocasión, Selena Gomez ha sido el blanco de miradas y comentarios negativos sobre su aspecto físico, mismos que ella se ve obligada a enfrentar revelando detalles de su vida personal. Y su paso por Los Ángeles, para presentar la cinta 'Emilia Pérez' en el marco del Festival de Cine Francés Americano no ha sido diferente.

© Getty Images

La cantante acudió emocionada para mostrar su participación en la pantalla grande, para el que lució un vestido negro que dejaba al descubierto una pierna. Sonriente, Selena posó ante las cámaras con la mano en la cintura o cubriendo su vientre, lo que, primero, desató rumores de embarazo, una especulación que ha circulado desde que confirmó su relación a principios de diciembre pasado.

Si bien, la actriz de Wizards of Waverly Place había confesado en una emotiva entrevista que, debido a los problemas de salud que ha enfrentado desde años atrás, le sería muy difícil tener hijos de manera biológica; los rumores circularon por las redes sociales, señalando su abdomen.

Algunos otros internautas criticaron su vestido, asegurando que no había sido la opción ideal ya que con él buscaba ocultar su figura. Los comentarios y fotos de ese día dieron la vuelta al mundo virtual, hasta llegar a ojos de la propia Selena, quien puso un alto a todo lo que se decía de ella.

En un video publicado en TikTok, que posteriormente eliminó, Selena sentenció: "Esto me enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama". Con ello, la actriz revela que padece esta enfermedad que la afecta de forma interna y externa.

Sobre su aspecto, agregó: "No me importa no parecer un dibujo con figura de “palitos”. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Soy simplemente humana".

¿Qué es el SIBO?

Selena Gomez es parte del 22% de la población que padece el Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado, SIBO, por sus siglas en inglés. El padecimiento es debido a la presencia anormal de bacterias en el intestino delgado, el cual se puede tratar con determinado grupo de antibióticos y una dieta baja en azúcares y carbohidratos.

Entre los síntomas se encuentra la distensión abdominal, sensación de pesadez o digestiones pesadas, aumento de acidez, gases, así como diarrea o estreñimiento. Si bien los síntomas son claros, el diagnóstico debe ser emitido por un médico especialista, ya que se pueden confundir con otras enfermedades que se anuncian en el cuerpo de manera similar.

© Getty Images

Selena Gomez, por su parte, ha librado una larga lucha por su salud, pues además de SIBO padece trastorno de bipolaridad y lupus. En relación con ésta última, en 2017 se sometió a un trasplante de riñón, el cual le donó su amiga Francia Raisa.

En septiembre pasado, reveló que debido a ello no podría gestar a sus propios hijos: "Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé", aseguró en entrevista con Vanity Fair, una noticia que la devastó emocionalmente, pero que poco a poco ha aceptado.