En medio de su divorcio, Ben Affleck elogia a Jennifer Lopez: ‘Es espectacular’

Desde hace más de dos meses, Jennifer Lopez y Ben Affleck están en inmersos en un proceso de divorcio con el que buscan disolver su mediático matrimonio de dos años. Después de un largo tiempo en silencio, la cantante se refirió a esta ruptura y admitió sentirse “sola, extraña y triste”. Por su parte, el actor ha optado por no referirse de manera pública a su separación de JLo, pero no ha tenido problema con elogiarla en una reciente entrevista.

© Getty Images Ben Affleck y Jennifer Lopez se encuentran en proceso de divorcio desde agosto.

Recientemente, Ben fue entrevistado por Entertainment Tonight junto a Cillian Murphy y Matt Damon a propósito de su nueva película Small Things Like These. Sin embargo, durante la charla Affleck fue cuestionado también sobre otro de sus más recientes proyectos, Unstoppable, película que fue protagonizada por Jennifer Lopez.

“Jennifer es espectacular”, dijo Ben sobre la actuación de su expareja en el filme, el cual tanto él como Damon produjeron a través de su compañía de producción Artists Equity. El actor no dio más detalles sobre su trabajo con JLo, y como era de esperarse, tampoco sobre su reciente separación. Sin embargo, dejó ver que, más allá de cómo resultaron las cosas nivel personal entre ellos, sigue prevaleciendo el respeto y la admiración profesional.

© Getty Images Ben Affleck se ha enfocado en el trabajo tras su separación de JLo.

“Unstoppable es una película muy diferente a esta (Small Things Like These), pero de cierta manera está igualmente arraigada en la pasión de artistas realmente talentosos… Todos ellos realmente apasionados por esta película”, dijo Ben, destacando que todos los involucrados en el proyecto conocían bien el tema de la cinta. “Supongo que habla de un cierto tipo de cosas que nos atraen, que es que realmente creemos en el poder de la narración cuando las personas involucradas están profundamente conectadas emocionalmente con la historia", agregó Affleck.

Unstopabble, el emotivo drama deportivo inspirado en la historia real del luchador Anthony Robles, fue un proyecto especialmente significativo para JLo y Ben, pues se trató del primero en el que trabajaron juntos después de muchos años. Jennifer interpretó a Judy, la madre del atleta, quien logró convertirse en campeón pese a haber nacido con una sola pierna.

© Getty Images Ben ha elogiado el trabajo de Jennifer en su reciente proyecto juntos.

“Siempre contratamos a los mejores actores”, decía Ben en entrevista para CBS Sunday Mornings a inicios del 2023 al ser cuestionado sobre la participación de su entonces esposa pareja en la película. “Va a ser genial, ir a trabajar con tu esposa, ir a trabajar con tu mejor amiga”, agregaba. “Si no te gusta con quién estás trabajando y si tienes dificultades o problemas en el trabajo, creo que es una de las cosas que puede terminar causar depresión, ansiedad y dolor a las personas. Y al revés, si quieres a las personas con las que trabajas, probablemente tu vida sea mucho mejor, ¿sabes?”, reflexionaba.

La reacción de Ben a la reveladora entrevista de JLo

Luego de que Jennifer se sincerara sobre su separación en una entrevista con Nikki Glasser para Interview Magazine, se reportó que Affleck no tenía conocimiento de que su ex planeara hablar al respecto, pero que aparentemente no le sorprendió del todo que decidiera hacerlo. “Ben sabe que ella hablará de la ruptura por siempre, porque ha hecho álbumes y documentales sobre sus dos relaciones”, dijo una fuente al Daily Mail.

© Getty Images Al parecer, a Ben no le sorprendió del todo que JLo hablara sobre su ruptura.

“A él le encantaría que ella no hablara de ello, pero siente que siempre lo hará”, agregó el informante. “Él no recibió ningún aviso de que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que eventualmente sucedería. Es parte de su vida tanto como cualquier otra cosa, nunca va a alejarse de ella”, agregó.

Ben “está de acuerdo con la forma en que Jen tiene que lidiar con eso” y es consciente de que “siempre ha sido de las que habla” sobre su vida personal. “Cada uno se enfrenta a la pérdida y a la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen tuvo que hacer y Ben tiene que aceptarlo”, explicó la fuente. Y aunque aparentemente el actor no tiene problema con ello, “le gustaría guardarse algunas cosas para sí mismo, especialmente los detalles importantes sobre su relación”.